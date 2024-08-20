https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html

Пенсионер рассказал, как помогал спастись жителям курского приграничья

Пенсионер рассказал, как помогал спастись жителям курского приграничья - РИА Новости, 20.08.2024

Пенсионер рассказал, как помогал спастись жителям курского приграничья

Пенсионер из приграничного села Гуево в Курской области помог спастись более 60 односельчанам, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:21

2024-08-20T19:21

2024-08-20T20:34

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956325856_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e4f4947e16bee3a66b5a39dd351b37aa.jpg

ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Пенсионер из приграничного села Гуево в Курской области помог спастись более 60 односельчанам, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале. "Пенсионер из Курской области спас десятки односельчан. Когда Юрий Сухоруков из села Гуево понял, что находиться в родном селе стало опасно, принял решение вывозить семью, а затем организовал эвакуацию односельчан. Под его руководством более 60 человек смогли выбраться из опасного района: Юрий по телефону помогал им сориентироваться на местности", - говорится в сообщении. Сам мужчина на видео рассказал, что вместе с семьей успели выбраться из села через соседний населенный пункт 6 августа. "Когда мы уже ехали, за нами уже обстреливали трассу, то есть, я в зеркале видел разрывы. Моя жена сидела рядом, а сзади жена племянника моего с маленькой девочкой. Я кричал им, чтобы они голову пригнули", - сообщил Сухоруков. Односельчан, которые решили покинуть свои дома лишь в ночь с 7 на 8 августа, по словам мужчины, удалось вывести с помощью мобильной связи. На связь с пенсионером жители вышли примерно в час ночи. "Больше 60 человек выходило. Шли пешком, там почти 35 километров. Позвонили, когда шли почти сутки… сотовая связь была неустойчивой. Я старался подсказывать, знал немножко по обстановке, где обстрел уже идет. То есть, старался по телефону направлять их туда, где более-менее безопасно. Туда заехать мы не могли… старался вывести ближе к трассе, куда мы приехали около 6 утра", - сказал житель Курской области. Как уточнил пенсионер, в спасении помог, в том числе, туман, который образовался на рассвете. Именно из-за него дроны ВСУ не смогли зафиксировать спасающихся жителей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html

https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, общество