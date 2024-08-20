https://ria.ru/20240820/pavodok-1967221331.html

Во Владивостоке откачивают воду из подвалов больниц и соцучреждений

Во Владивостоке откачивают воду из подвалов больниц и соцучреждений - РИА Новости, 20.08.2024

Во Владивостоке откачивают воду из подвалов больниц и соцучреждений

Спасатели после сильных ливней откачивают воду из подвалов больниц и социальных учреждений во Владивостоке, также затоплены подвалы 12 многоквартирных домов,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:25

2024-08-20T05:25

2024-08-20T06:17

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели после сильных ливней откачивают воду из подвалов больниц и социальных учреждений во Владивостоке, также затоплены подвалы 12 многоквартирных домов, сообщает мэрия. В понедельник сильные ливни за несколько часов затопили улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались 10-балльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176. "Спасатели ведут откачку воды с подвалов больниц и социальных учреждений. В ближайшие часы эти работы начнутся и в жилых домах… Самая сложная ситуация в районе Спортивной и Фадеева, здесь подтоплены подвалы порядка 12 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что откачка воды будет вестись в круглосуточном режиме. По данным правительства Приморья, ливни не нарушили работу социальных объектов и медицинских учреждений, повреждений объектов нет, помощь гражданам оказывается в полном объеме. В краевой детской клинической больнице №1, Владивостокской клинической больнице №1, Дальзаводской больнице (ВКБ №4) вода откачана, подвалы осушены. В Анучинской центральной районной больнице затопило цокольный этаж здания стационара, где размещена лаборатория. Её перевели в помещение отделения терапии, организована откачка воды. Подтопило детские сады во Владивостоке, Артеме и в селах Варфоломеевка и Новосысоевка Яковлевского муниципального округа, школы в Анучинском, Шкотовском, Яковлевском муниципальных округах и в Артеме.Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Владивостока, детский сад 117 на улице Фадеева не работает в связи с подтоплением. Воспитанников накануне распределили в другие детские сады.Из-за сильного ливня на электрических сетях произошло 24 аварии. Практически все они устранены, отмечают в администрации.

https://ria.ru/20240820/livni-1967218861.html

https://ria.ru/20240818/kuban-1966940564.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия