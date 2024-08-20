https://ria.ru/20240820/patrushev-1967357813.html

Патрушев побывал на новой атомной подлодке "Император Александр III"

Патрушев побывал на новой атомной подлодке "Император Александр III" - РИА Новости, 20.08.2024

Патрушев побывал на новой атомной подлодке "Император Александр III"

Помощник президента РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Мурманскую область побывал на борту нового российского атомного подводного крейсера... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:06

2024-08-20T16:06

2024-08-20T16:09

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россия

мурманская область

гаджиево

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николай патрушев

владимир путин

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МУРМАНСК, 20 авг — РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Мурманскую область побывал на борту нового российского атомного подводного крейсера "Император Александр III" на базе подводных кораблей в городе Гаджиево. Патрушев встретился с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым. С ним помощник главы государства обсудил важность повышения боеготовности и технического оснащения Северного флота для обеспечения защиты национальных интересов России в Арктике. Патрушев также встретился с экипажем АПЛ "Император Александр III". "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015 года, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. Оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. "Император Александр III" вошел в состав ВМФ 11 декабря 2023 года, в церемонии в Северодвинске (Архангельская область) принимал участие президент России Владимир Путин, которому и принадлежит инициатива присвоения подлодке имени Александра III.

https://ria.ru/20231105/bulava-1907530912.html

россия

мурманская область

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безопасность, россия, мурманская область, гаджиево, александр i, николай патрушев, владимир путин