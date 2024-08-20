Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках
Патриарх Кирилл окропил святой водой поклонный крест в Соловецком монастыре
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"В прошлом году святейший патриарх дал указание обустроить это место для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников и сейчас ознакомился с выполнением этого поручения. На месте расстрелов установлены памятная доска со словами "Помяни, Господи, всех невинно убиенных на месте сем" и поклонный крест. Предстоятель окропил крест святой водой. Была возглашена "Вечная память", – говорится в сообщении сайта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Ожидается, что 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
2 октября 2023, 03:50