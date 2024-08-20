https://ria.ru/20240820/patriarkh-1967411364.html

Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках

Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках - РИА Новости, 20.08.2024

Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:59

2024-08-20T19:59

2024-08-20T20:04

религия

русская православная церковь

соловки

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). "В прошлом году святейший патриарх дал указание обустроить это место для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников и сейчас ознакомился с выполнением этого поручения. На месте расстрелов установлены памятная доска со словами "Помяни, Господи, всех невинно убиенных на месте сем" и поклонный крест. Предстоятель окропил крест святой водой. Была возглашена "Вечная память", – говорится в сообщении сайта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Ожидается, что 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html

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русская православная церковь, соловки, патриарх кирилл (владимир гундяев)