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Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
19:59 20.08.2024 (обновлено: 20:04 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/patriarkh-1967411364.html
Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках
Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках - РИА Новости, 20.08.2024
Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:59
2024-08-20T20:04
религия
русская православная церковь
соловки
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). "В прошлом году святейший патриарх дал указание обустроить это место для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников и сейчас ознакомился с выполнением этого поручения. На месте расстрелов установлены памятная доска со словами "Помяни, Господи, всех невинно убиенных на месте сем" и поклонный крест. Предстоятель окропил крест святой водой. Была возглашена "Вечная память", – говорится в сообщении сайта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Ожидается, что 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html
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русская православная церковь, соловки, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Соловки, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл окропил святой водой крест на месте расстрелов в Соловках

Патриарх Кирилл окропил святой водой поклонный крест в Соловецком монастыре

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил святой водой поклонный крест на месте расстрелов в Соловецком монастыре, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"В прошлом году святейший патриарх дал указание обустроить это место для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников и сейчас ознакомился с выполнением этого поручения. На месте расстрелов установлены памятная доска со словами "Помяни, Господи, всех невинно убиенных на месте сем" и поклонный крест. Предстоятель окропил крест святой водой. Была возглашена "Вечная память", – говорится в сообщении сайта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Ожидается, что 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
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РелигияРусская православная церковьСоловкиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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