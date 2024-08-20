https://ria.ru/20240820/otboj-1967230805.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.08.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя почти полтора часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:14

2024-08-20T08:14

2024-08-20T08:14

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя почти полтора часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 07.03 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия