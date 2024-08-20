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В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя почти полтора часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:14
2024-08-20T08:14
2024-08-20T08:14
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя почти полтора часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 07.03 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности