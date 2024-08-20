https://ria.ru/20240820/opasnost-1967435869.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:35

2024-08-20T23:35

2024-08-20T23:45

белгородская область

белгород

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Об этом же предупредила и мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html

белгородская область

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белгородская область, белгород, происшествия