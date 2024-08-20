https://ria.ru/20240820/opasnost-1967435869.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:35
2024-08-20T23:35
2024-08-20T23:45
белгородская область
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происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Об этом же предупредила и мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html
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белгородская область, белгород, происшествия
Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА