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Украинские войска нанесли 27 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска нанесли 27 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские войска нанесли 27 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за сутки нанесли 27 ударов из ствольной артиллерии по шести населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:03

2024-08-20T10:03

2024-08-20T10:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 27 ударов из ствольной артиллерии по шести населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 13 обстрелов. Под огонь попали шесть населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия