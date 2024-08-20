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При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом

При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом - РИА Новости, 20.08.2024

При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом

Двухквартирный дом сгорел, еще один поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:43

2024-08-20T23:43

2024-08-20T23:53

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двухквартирный дом сгорел, еще один поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, ещё один дом повреждён", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия