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При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 20.08.2024 (обновлено: 23:53 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/obstrel-1967436258.html
При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом
При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом - РИА Новости, 20.08.2024
При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом
Двухквартирный дом сгорел, еще один поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:43
2024-08-20T23:53
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двухквартирный дом сгорел, еще один поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, ещё один дом повреждён", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом

Гладков: при обстреле Новой Таволжанки ВСУ сгорел двухквартирный дом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двухквартирный дом сгорел, еще один поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, ещё один дом повреждён", - написал он.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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