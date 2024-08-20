ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадал мирный житель
ВСУ атаковали 4 населенных пункта Белгородской области, пострадал мирный житель
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории Белгородской области, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Волоконовском районе в селе Тишанка после атак двух дронов-камикадзе ранен мужчина. С осколочным ранением правой руки пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Бригадой СМП он будет доставлен в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается. Также в результате обстрела посечён фасад летней кухни на территории частного домовладения.
"В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль — выбиты стёкла и посечён кузов. В селе Черемошное после атаки дрона в частном доме повреждены кровля, фасад и окно, также осколками посечены кровли и фасады двух надворных построек. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор FPV-дрон атаковал социальный объект. В здании повреждены кровля, фасад и остекление", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
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