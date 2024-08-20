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Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ленинский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:21
2024-08-20T18:21
2024-08-20T18:21
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ленинский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Ленинский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса в указанном районе повреждения получил частный жилой дом. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Кроме того, ВСУ в 15.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Ленинский район Донецка