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Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/obstrel-1967396019.html
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ленинский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:21
2024-08-20T18:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ленинский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Ленинский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса в указанном районе повреждения получил частный жилой дом. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Кроме того, ВСУ в 15.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
ленинский район
донецк
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вооруженные силы украины, ленинский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Ленинский район Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ленинский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Ленинский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса в указанном районе повреждения получил частный жилой дом. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Кроме того, ВСУ в 15.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛенинский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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