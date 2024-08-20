https://ria.ru/20240820/obekty-1967248636.html

В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики

В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики - РИА Новости, 20.08.2024

В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики

В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:03

2024-08-20T10:03

2024-08-20T11:20

в мире

россия

сумская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_154:87:2048:1152_1920x0_80_0_0_0c18f25c40f2b0b077f5395f705d7083.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале.Отмечается, что в Глуховской общине без света осталась часть критической инфраструктуры и потребителей.По данным администрации, идут аварийно-восстановительные работы.В Сумской области около 04:00 мск объявили воздушную тревогу, она действовала в течение нескольких часов.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины