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В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики - РИА Новости, 20.08.2024
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики
В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:03
2024-08-20T10:03
2024-08-20T11:20
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале.Отмечается, что в Глуховской общине без света осталась часть критической инфраструктуры и потребителей.По данным администрации, идут аварийно-восстановительные работы.В Сумской области около 04:00 мск объявили воздушную тревогу, она действовала в течение нескольких часов.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики
Власти Сумской области: объекты энергетики Глуховской общины остались без света