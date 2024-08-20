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В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики - РИА Новости, 20.08.2024
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10:03 20.08.2024 (обновлено: 11:20 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/obekty-1967248636.html
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики - РИА Новости, 20.08.2024
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики
В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:03
2024-08-20T11:20
в мире
россия
сумская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале.Отмечается, что в Глуховской общине без света осталась часть критической инфраструктуры и потребителей.По данным администрации, идут аварийно-восстановительные работы.В Сумской области около 04:00 мск объявили воздушную тревогу, она действовала в течение нескольких часов.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области сообщили о поражении объекта энергетики

Власти Сумской области: объекты энергетики Глуховской общины остались без света

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины под ракетным ударом оказались объекты энергетики, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале.
Отмечается, что в Глуховской общине без света осталась часть критической инфраструктуры и потребителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
Вчера, 08:00
По данным администрации, идут аварийно-восстановительные работы.
В Сумской области около 04:00 мск объявили воздушную тревогу, она действовала в течение нескольких часов.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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В миреРоссияСумская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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