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В Тернопольской области сообщили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 20.08.2024
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10:08 20.08.2024
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В Тернопольской области сообщили о повреждении промышленного объекта
В Тернопольской области сообщили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 20.08.2024
В Тернопольской области сообщили о повреждении промышленного объекта
Промышленный объект поражен в Тернопольской области на западе Украины, сообщил заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Виктор... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:08
2024-08-20T10:08
в мире
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тернопольская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Промышленный объект поражен в Тернопольской области на западе Украины, сообщил заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко украинскому агентству УНН. Ранее во вторник администрация региона сообщала о пожаре в области после взрывов. По словам Устенко, которые приводит украинское агентство УНН, во время ночной воздушной тревоги был нанесен "удар по промышленному объекту, возник пожар". "Все службы, которые должны обеспечить работу по своим направлениям, выехали на место происшествия", - добавил он. Как уточняет местное издание "Страна", горит склад с топливом и Тернополь, где после взрывов бушует пожар, поднялся на второе место по Украине по уровню загрязнения воздуха, а область - и вовсе на первое место. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, тернопольская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Тернопольская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Тернопольской области сообщили о повреждении промышленного объекта

Власти: промышленный объект поражен в Тернопольской области, возник пожар

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Промышленный объект поражен в Тернопольской области на западе Украины, сообщил заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко украинскому агентству УНН.
Ранее во вторник администрация региона сообщала о пожаре в области после взрывов.
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По словам Устенко, которые приводит украинское агентство УНН, во время ночной воздушной тревоги был нанесен "удар по промышленному объекту, возник пожар". "Все службы, которые должны обеспечить работу по своим направлениям, выехали на место происшествия", - добавил он.
Как уточняет местное издание "Страна", горит склад с топливом и Тернополь, где после взрывов бушует пожар, поднялся на второе место по Украине по уровню загрязнения воздуха, а область - и вовсе на первое место.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияТернопольская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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