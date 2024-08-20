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Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 20.08.2024 (обновлено: 11:00 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/neft-1967250343.html
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе - РИА Новости, 20.08.2024
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе
В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:17
2024-08-20T11:00
специальная военная операция на украине
тернополь
вооруженные силы украины
донбасс
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн.Подпольщик добавил, что пожар все еще не потушен, "есть небольшая детонация".О пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.В ночь на вторник в регионе действовала воздушная тревога.
https://radiosputnik.ru/20240820/naemniki-1967243087.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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тернополь, вооруженные силы украины, донбасс, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ снабжали топливом фронт

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн.
Подпольщик добавил, что пожар все еще не потушен, "есть небольшая детонация".
О пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.
В ночь на вторник в регионе действовала воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТернопольВооруженные силы УкраиныДонбассСергей Лебедев
 
 
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