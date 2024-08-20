https://ria.ru/20240820/neft-1967250343.html

Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе - РИА Новости, 20.08.2024

Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:17

2024-08-20T10:17

2024-08-20T11:00

специальная военная операция на украине

тернополь

вооруженные силы украины

донбасс

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн.Подпольщик добавил, что пожар все еще не потушен, "есть небольшая детонация".О пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация. Замначальника администрации Виктор Устенко заявил о поражении промышленного объекта.В ночь на вторник в регионе действовала воздушная тревога.

https://radiosputnik.ru/20240820/naemniki-1967243087.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

тернополь

донбасс

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тернополь, вооруженные силы украины, донбасс, сергей лебедев