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В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны - РИА Новости, 20.08.2024
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Наука
 
04:09 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/nauka-1967217739.html
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны - РИА Новости, 20.08.2024
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны
Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:09
2024-08-20T04:09
наука
дальний восток
геннадий красников
российская академия наук
наука
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. "Нам нужно делать определенные полигоны, исследовательские полигоны. Это основа для того, чтобы там проводить научные эксперименты и отрабатывать модели широкого профиля – начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, и кончая испытательной базой по материалам, по беспилотным аппаратам как наземным, так и надводным, подводным", - сказал Красников. Он отметил, что будет также рассматриваться необходимость создания новых научных институтов ДВО РАН на Дальнем Востоке.
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дальний восток, геннадий красников, российская академия наук, наука, россия
Наука, Дальний Восток, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука, Россия
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны

Глава РАН: в ДФО надо создавать исследовательские полигоны широкого профиля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
"Нам нужно делать определенные полигоны, исследовательские полигоны. Это основа для того, чтобы там проводить научные эксперименты и отрабатывать модели широкого профиля – начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, и кончая испытательной базой по материалам, по беспилотным аппаратам как наземным, так и надводным, подводным", - сказал Красников.
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Он отметил, что будет также рассматриваться необходимость создания новых научных институтов ДВО РАН на Дальнем Востоке.
 
НаукаДальний ВостокГеннадий КрасниковРоссийская академия наукНаукаРоссия
 
 
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