https://ria.ru/20240820/nauka-1967217739.html

В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны

В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны - РИА Новости, 20.08.2024

В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны

Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T04:09

2024-08-20T04:09

2024-08-20T04:09

наука

дальний восток

геннадий красников

российская академия наук

наука

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. "Нам нужно делать определенные полигоны, исследовательские полигоны. Это основа для того, чтобы там проводить научные эксперименты и отрабатывать модели широкого профиля – начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, и кончая испытательной базой по материалам, по беспилотным аппаратам как наземным, так и надводным, подводным", - сказал Красников. Он отметил, что будет также рассматриваться необходимость создания новых научных институтов ДВО РАН на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

дальний восток

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дальний восток, геннадий красников, российская академия наук, наука, россия