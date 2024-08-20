https://ria.ru/20240820/nauka-1967217739.html
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны - РИА Новости, 20.08.2024
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны
Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:09
2024-08-20T04:09
2024-08-20T04:09
наука
дальний восток
геннадий красников
российская академия наук
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e9666ff42c45b6db2d66e034f07dc1d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. "Нам нужно делать определенные полигоны, исследовательские полигоны. Это основа для того, чтобы там проводить научные эксперименты и отрабатывать модели широкого профиля – начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, и кончая испытательной базой по материалам, по беспилотным аппаратам как наземным, так и надводным, подводным", - сказал Красников. Он отметил, что будет также рассматриваться необходимость создания новых научных институтов ДВО РАН на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134137_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb102706dbe1c17622635d75b976ffd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, геннадий красников, российская академия наук, наука, россия
Наука, Дальний Восток, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука, Россия
В РАН призвали создавать на Дальнем Востоке исследовательские полигоны
Глава РАН: в ДФО надо создавать исследовательские полигоны широкого профиля
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Исследовательские полигоны широкого профиля для проведения ряда исследований, в том числе климатических, необходимо создавать на Дальнем Востоке, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
"Нам нужно делать определенные полигоны, исследовательские полигоны. Это основа для того, чтобы там проводить научные эксперименты и отрабатывать модели широкого профиля – начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, и кончая испытательной базой по материалам, по беспилотным аппаратам как наземным, так и надводным, подводным", - сказал Красников.
Он отметил, что будет также рассматриваться необходимость создания новых научных институтов ДВО РАН на Дальнем Востоке.