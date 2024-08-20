https://ria.ru/20240820/nauka-1966446259.html
Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов
Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов - РИА Новости, 20.08.2024
Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов
Сибирские ученые установили, что молодые особи кроликов проявляют устойчивость к воздействию малых доз радиации. По словам специалистов, все показатели этих... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:00
2024-08-20T03:00
2024-08-20T03:00
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сибирские ученые установили, что молодые особи кроликов проявляют устойчивость к воздействию малых доз радиации. По словам специалистов, все показатели этих животных остаются в норме при воздействии на организм излучения от радиоактивного изотопа водорода – трития, который образуется в ходе работы АЭС. При этом установлено стимулирующее действие на процесс кроветворения (гемопоэза), сообщили в пресс-службе СФУ.Среди сельскохозяйственных животных наиболее приближенной к человеку радиочувствительностью обладают не классические модельные организмы – мыши, а кролики и свиньи. Как пояснили специалисты Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ), мыши относятся к радиорезистентным существам: однократная летальная доза излучения для них в 4 раза выше человеческой.Ученые СФУ и Красноярского ГАУ обнаружили, что так называемые малые дозы радиации – до 500 мГр (специалисты уточнили, что такую дозу можно получить, если, например, очень быстро съесть 500000 бананов) – не вредят кроликам, а наоборот стимулируют некоторые процессы в организме. К таковым относится гемопоэз – образование и созревание клеток крови."Мы провели общий клинический осмотр животных, и гематологические исследования (уровень гемоглобина, количество форменных элементов крови). У особей при воздействии трития результаты клинического осмотра не отличались от контрольной группы. Гематологические показатели выше значений контроля, однако в пределах референсных значений, что свидетельствует о стимулирующем эффекте малых доз трития на кроветворные органы: селезенку и красный костный мозг", – объяснила доцент кафедры внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии с.-х. животных Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского ГАУ Арина Федотова.Специалист отметила, что изотоп водорода попадал в организм животных алиментарным путем – через питьевую воду. В эксперименте также участвовали особи, которые вместе с тритием получали гуминовые кислоты, предположительно, имеющие радиопротекторные свойства."Мы повторили на кроликах тот же опыт, что уже проводили при облучении малыми дозами бактерий и подтвердили, что гуминовые вещества, образующиеся при гниении растений, могут выступать хорошим радиопротектором – стабилизатором, "компенсирующим" как положительное, так и возможное отрицательное воздействия малых доз на организм", – пояснила профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева.По мнению исследователей, изучение влияния радиации на кроликов как близких по радиочувствительности к человеку организмов, открывает целый ряд возможностей. В первую очередь, поиск максимально эффективных радиопротекторов – например, помимо гуминовых веществ можно использовать смоделированные физиками фуллеренолы – молекулярные соединения, выглядящие как выпуклые замкнутые многогранники, составленные из трехкоординированных атомов углерода.Эксперты отметили, что из-за хозяйственной деятельности человека радиационное загрязнение планеты – в первую очередь мирового океана – возрастает, а значит, человеку придется вырабатывать новые приспособительные стратегии, чтобы защитить себя и животных, имеющих сельскохозяйственное значение.Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-26-10018) и Красноярского краевого фонда науки (проект "Прогнозирование реакции сельскохозяйственных животных на низкоинтенсивную радиацию и применение радиопротекторов. Экспрессный биолюминесцентный скрининг радиобиологических эффектов").Научным открытиям в области продовольственной безопасности также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
https://ria.ru/20240813/nauka-1965137584.html
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россия, российский научный фонд, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, красноярск, радиация
Наука, Россия, Российский научный фонд, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Сибирский федеральный университет, Красноярск, радиация
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.
Сибирские ученые установили, что молодые особи кроликов проявляют устойчивость к воздействию малых доз радиации. По словам специалистов, все показатели этих животных остаются в норме при воздействии на организм излучения от радиоактивного изотопа водорода – трития, который образуется в ходе работы АЭС. При этом установлено стимулирующее действие на процесс кроветворения (гемопоэза), сообщили в пресс-службе СФУ
.
Среди сельскохозяйственных животных наиболее приближенной к человеку радиочувствительностью обладают не классические модельные организмы – мыши, а кролики и свиньи. Как пояснили специалисты Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ), мыши относятся к радиорезистентным существам: однократная летальная доза излучения для них в 4 раза выше человеческой.
Ученые СФУ и Красноярского ГАУ обнаружили, что так называемые малые дозы радиации – до 500 мГр (специалисты уточнили, что такую дозу можно получить, если, например, очень быстро съесть 500000 бананов) – не вредят кроликам, а наоборот стимулируют некоторые процессы в организме. К таковым относится гемопоэз – образование и созревание клеток крови.
«
"Мы провели общий клинический осмотр животных, и гематологические исследования (уровень гемоглобина, количество форменных элементов крови). У особей при воздействии трития результаты клинического осмотра не отличались от контрольной группы. Гематологические показатели выше значений контроля, однако в пределах референсных значений, что свидетельствует о стимулирующем эффекте малых доз трития на кроветворные органы: селезенку и красный костный мозг", – объяснила доцент кафедры внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии с.-х. животных Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского ГАУ Арина Федотова.
Специалист отметила, что изотоп водорода попадал в организм животных алиментарным путем – через питьевую воду. В эксперименте также участвовали особи, которые вместе с тритием получали гуминовые кислоты, предположительно, имеющие радиопротекторные свойства.
"Мы повторили на кроликах тот же опыт, что уже проводили при облучении малыми дозами бактерий и подтвердили, что гуминовые вещества, образующиеся при гниении растений, могут выступать хорошим радиопротектором – стабилизатором, "компенсирующим" как положительное, так и возможное отрицательное воздействия малых доз на организм", – пояснила профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева.
По мнению исследователей, изучение влияния радиации на кроликов как близких по радиочувствительности к человеку организмов, открывает целый ряд возможностей. В первую очередь, поиск максимально эффективных радиопротекторов – например, помимо гуминовых веществ можно использовать смоделированные физиками фуллеренолы – молекулярные соединения, выглядящие как выпуклые замкнутые многогранники, составленные из трехкоординированных атомов углерода.
Эксперты отметили, что из-за хозяйственной деятельности человека радиационное загрязнение планеты – в первую очередь мирового океана – возрастает, а значит, человеку придется вырабатывать новые приспособительные стратегии, чтобы защитить себя и животных, имеющих сельскохозяйственное значение.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-26-10018) и Красноярского краевого фонда науки (проект "Прогнозирование реакции сельскохозяйственных животных на низкоинтенсивную радиацию и применение радиопротекторов. Экспрессный биолюминесцентный скрининг радиобиологических эффектов").
Научным открытиям в области продовольственной безопасности также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.