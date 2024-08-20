https://ria.ru/20240820/nauka-1966446259.html

Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов

Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов - РИА Новости, 20.08.2024

Ученые выяснили, как радиация влияет на кроликов

Сибирские ученые установили, что молодые особи кроликов проявляют устойчивость к воздействию малых доз радиации. По словам специалистов, все показатели этих... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:00

2024-08-20T03:00

2024-08-20T03:00

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сибирский федеральный университет

красноярск

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сибирские ученые установили, что молодые особи кроликов проявляют устойчивость к воздействию малых доз радиации. По словам специалистов, все показатели этих животных остаются в норме при воздействии на организм излучения от радиоактивного изотопа водорода – трития, который образуется в ходе работы АЭС. При этом установлено стимулирующее действие на процесс кроветворения (гемопоэза), сообщили в пресс-службе СФУ.Среди сельскохозяйственных животных наиболее приближенной к человеку радиочувствительностью обладают не классические модельные организмы – мыши, а кролики и свиньи. Как пояснили специалисты Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ), мыши относятся к радиорезистентным существам: однократная летальная доза излучения для них в 4 раза выше человеческой.Ученые СФУ и Красноярского ГАУ обнаружили, что так называемые малые дозы радиации – до 500 мГр (специалисты уточнили, что такую дозу можно получить, если, например, очень быстро съесть 500000 бананов) – не вредят кроликам, а наоборот стимулируют некоторые процессы в организме. К таковым относится гемопоэз – образование и созревание клеток крови."Мы провели общий клинический осмотр животных, и гематологические исследования (уровень гемоглобина, количество форменных элементов крови). У особей при воздействии трития результаты клинического осмотра не отличались от контрольной группы. Гематологические показатели выше значений контроля, однако в пределах референсных значений, что свидетельствует о стимулирующем эффекте малых доз трития на кроветворные органы: селезенку и красный костный мозг", – объяснила доцент кафедры внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии с.-х. животных Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского ГАУ Арина Федотова.Специалист отметила, что изотоп водорода попадал в организм животных алиментарным путем – через питьевую воду. В эксперименте также участвовали особи, которые вместе с тритием получали гуминовые кислоты, предположительно, имеющие радиопротекторные свойства."Мы повторили на кроликах тот же опыт, что уже проводили при облучении малыми дозами бактерий и подтвердили, что гуминовые вещества, образующиеся при гниении растений, могут выступать хорошим радиопротектором – стабилизатором, "компенсирующим" как положительное, так и возможное отрицательное воздействия малых доз на организм", – пояснила профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева.По мнению исследователей, изучение влияния радиации на кроликов как близких по радиочувствительности к человеку организмов, открывает целый ряд возможностей. В первую очередь, поиск максимально эффективных радиопротекторов – например, помимо гуминовых веществ можно использовать смоделированные физиками фуллеренолы – молекулярные соединения, выглядящие как выпуклые замкнутые многогранники, составленные из трехкоординированных атомов углерода.Эксперты отметили, что из-за хозяйственной деятельности человека радиационное загрязнение планеты – в первую очередь мирового океана – возрастает, а значит, человеку придется вырабатывать новые приспособительные стратегии, чтобы защитить себя и животных, имеющих сельскохозяйственное значение.Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-26-10018) и Красноярского краевого фонда науки (проект "Прогнозирование реакции сельскохозяйственных животных на низкоинтенсивную радиацию и применение радиопротекторов. Экспрессный биолюминесцентный скрининг радиобиологических эффектов").Научным открытиям в области продовольственной безопасности также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.

https://ria.ru/20240813/nauka-1965137584.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

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россия, российский научный фонд, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, красноярск, радиация