Президент Чехии предложил принять Украину в НАТО с временной границей
Президент Чехии: Украину сможет вступить в НАТО с временной границей
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 20 авг – РИА Новости. Нет необходимости ожидать полного восстановления контроля Киева над всей территорией Украины, ее можно было бы принять в состав НАТО и с "временной административной границей", заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky.
"Я думаю, что полное восстановление контроля (Киева. — Прим. ред) над всей территорией (Украины.— Прим. ред.) не является необходимым условием (приема в НАТО. — Прим. ред.). Если будет демаркация, (будет установлена. — Прим. ред.) хотя бы административная граница, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет контролировать на тот момент", — сказал Павел.
Как пишет издание, чешский президент ожидает, что в ближайшие годы Украина будет вести с Россией переговоры о мире.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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