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За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024
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14:27 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/moskva-1967323551.html
За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник
За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024
За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник
За человеческие останки, обнаруженные во вторник в лесу в новой Москве, приняли манекен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:27
2024-08-20T14:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За человеческие останки, обнаруженные во вторник в лесу в новой Москве, приняли манекен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Человеческие останки, обнаруженные в лесу в новой Москве, оказались манекеном", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба столичного СК сообщила, что началась доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в новой Москве, которые обнаружили там 20 августа. Уточнялось, что должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предполагалось принять процессуальное решение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник

Останки, найденные в новой Москве, оказались манекеном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За человеческие останки, обнаруженные во вторник в лесу в новой Москве, приняли манекен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Человеческие останки, обнаруженные в лесу в новой Москве, оказались манекеном", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба столичного СК сообщила, что началась доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в новой Москве, которые обнаружили там 20 августа. Уточнялось, что должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предполагалось принять процессуальное решение.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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