https://ria.ru/20240820/moskva-1967323551.html

За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник

За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024

За найденные в Новой Москве останки приняли манекен, сообщил источник

За человеческие останки, обнаруженные во вторник в лесу в новой Москве, приняли манекен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:27

2024-08-20T14:27

2024-08-20T14:27

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За человеческие останки, обнаруженные во вторник в лесу в новой Москве, приняли манекен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Человеческие останки, обнаруженные в лесу в новой Москве, оказались манекеном", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба столичного СК сообщила, что началась доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в новой Москве, которые обнаружили там 20 августа. Уточнялось, что должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой предполагалось принять процессуальное решение.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)