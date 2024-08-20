https://ria.ru/20240820/moskva-1967299155.html

В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки

В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки - РИА Новости, 20.08.2024

В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки

В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:14

2024-08-20T13:14

2024-08-20T14:22

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. "Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.Останки нашли 20 августа. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

москва

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2024

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)