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В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки - РИА Новости, 20.08.2024
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13:14 20.08.2024 (обновлено: 14:22 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/moskva-1967299155.html
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки - РИА Новости, 20.08.2024
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:14
2024-08-20T14:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. &quot;Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего&quot;, — отметили в ведомстве.Останки нашли 20 августа. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам примут процессуальное решение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки

СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в лесу в новой Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
«

"Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.

Останки нашли 20 августа.
Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам примут процессуальное решение.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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