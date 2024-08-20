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В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки - РИА Новости, 20.08.2024
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:14
2024-08-20T13:14
2024-08-20T14:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного главка СК. "Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.Останки нашли 20 августа. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам примут процессуальное решение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В лесу в Новой Москве нашли человеческие останки
СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в лесу в новой Москве