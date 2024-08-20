Рейтинг@Mail.ru
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 20.08.2024 (обновлено: 23:38 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mid-1967409625.html
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции - РИА Новости, 20.08.2024
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:44
2024-08-20T23:38
в мире
женева (город)
швейцария
россия
оон
дмитрий полянский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg
ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо. "Это неофициальная поездка. &lt;...&gt; Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются", — сказал он.Как уточнил Федеральный совет Швейцарии на своем сайте, на мероприятии будут обсуждать соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия конвенций. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобную поездку неуместной на фоне мировых событий."Есть гораздо более важные дела. Мы все время говорили о том, &lt;...&gt; что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", — пояснил дипломат.По его мнению, мероприятие в Женеве — трата денег и ресурсов, а также желание группы постпредов "хорошо провести время".
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
https://ria.ru/20240812/zhenevskie_konventsii-1965116481.html
женева (город)
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), швейцария, россия, оон, дмитрий полянский
В мире, Женева (город), Швейцария, Россия, ООН, Дмитрий Полянский
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции

Дипмиссия России при СБ ООН не приняла приглашение Швейцарии посетить Женеву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо.
"Это неофициальная поездка. <...> Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия спасает Европу
28 июля, 08:00
Как уточнил Федеральный совет Швейцарии на своем сайте, на мероприятии будут обсуждать соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия конвенций.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобную поездку неуместной на фоне мировых событий.
"Есть гораздо более важные дела. Мы все время говорили о том, <...> что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", — пояснил дипломат.
По его мнению, мероприятие в Женеве — трата денег и ресурсов, а также желание группы постпредов "хорошо провести время".
Оригинал первой Женевской конвенции, подписанной в 1864 году, в Международном музее Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Женевские конвенции о защите жертв войны (1949)
12 августа, 03:25
 
В миреЖенева (город)ШвейцарияРоссияООНДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала