https://ria.ru/20240820/mid-1967409625.html
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции - РИА Новости, 20.08.2024
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:44
2024-08-20T19:44
2024-08-20T23:38
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ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо. "Это неофициальная поездка. <...> Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются", — сказал он.Как уточнил Федеральный совет Швейцарии на своем сайте, на мероприятии будут обсуждать соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия конвенций. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобную поездку неуместной на фоне мировых событий."Есть гораздо более важные дела. Мы все время говорили о том, <...> что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", — пояснил дипломат.По его мнению, мероприятие в Женеве — трата денег и ресурсов, а также желание группы постпредов "хорошо провести время".
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
https://ria.ru/20240812/zhenevskie_konventsii-1965116481.html
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в мире, женева (город), швейцария, россия, оон, дмитрий полянский
В мире, Женева (город), Швейцария, Россия, ООН, Дмитрий Полянский
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Дипмиссия России при СБ ООН не приняла приглашение Швейцарии посетить Женеву
ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Российская дипмиссия про Совбезе ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевской конвенции, сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо.
"Это неофициальная поездка. <...> Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются", — сказал он.
Как уточнил Федеральный совет Швейцарии на своем сайте, на мероприятии будут обсуждать соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия конвенций.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский
назвал подобную поездку неуместной на фоне мировых событий.
"Есть гораздо более важные дела. Мы все время говорили о том, <...> что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", — пояснил дипломат.
По его мнению, мероприятие в Женеве — трата денег и ресурсов, а также желание группы постпредов "хорошо провести время".