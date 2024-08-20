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МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области
Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:27
2024-08-20T15:27
2024-08-20T16:37
сша
курская область
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима", - говорится в сообщении.
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Приезд временной поверенной США в МИД России
Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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сша, курская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Курская область, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области
МИД заявил протест временной поверенной США из-за журналистов в Курской области