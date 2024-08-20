Рейтинг@Mail.ru
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 20.08.2024 (обновлено: 16:37 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mid-1967343920.html
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области
Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:27
2024-08-20T16:37
сша
курская область
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967359570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4759d9678e43e71ce0a7ed0363e03e4.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html
сша
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приезд временной поверенной США в МИД России
Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
2024-08-20T15:27
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967359570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08734e3e933e6a08d643f261189141bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, курская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Курская область, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области

МИД заявил протест временной поверенной США из-за журналистов в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Посла Италии вызвали в МИД из-за журналистов Rai в Курской области
16 августа, 20:31
 
СШАКурская областьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала