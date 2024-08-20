https://ria.ru/20240820/mid-1967343920.html

МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области

МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

МИД вызвал временную поверенную США из-за журналистов в Курской области

Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:27

2024-08-20T15:27

2024-08-20T16:37

сша

курская область

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана во вторник в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с провокационными действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html

сша

курская область

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Приезд временной поверенной США в МИД России Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. 2024-08-20T15:27 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, курская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)