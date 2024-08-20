https://ria.ru/20240820/medoborudovanie-1967390310.html
Тюменская область в 11 больницах обновила медоборудование
Тюменская область в 11 больницах обновила медоборудование - РИА Новости, 20.08.2024
Тюменская область в 11 больницах обновила медоборудование
Новое медицинское оборудование установлено в одиннадцати районных больницах Тюменской области с начала 2024 года, таким образом регион выполнил годовой план по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:55
2024-08-20T17:55
2024-08-20T17:56
тюменская область
александр моор
больницы
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ТЮМЕНЬ, 20 авг – РИА Новости. Новое медицинское оборудование установлено в одиннадцати районных больницах Тюменской области с начала 2024 года, таким образом регион выполнил годовой план по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор Александр Моор. "Одиннадцать районных больниц Тюменской области в этом году оснастили новым медицинским оборудованием. В медучреждения поставили три маммографа, два флюорографа, два аппарата УЗИ – всего 101 единицу различной медтехники. План на 2024 год по региональной программе "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" выполнен полностью", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в 2025 году регион планирует приобрести 131 единицу медицинского оборудования.
https://ria.ru/20240814/zdravookhranenie-1966257902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, больницы
Тюменская область, Александр Моор, Больницы