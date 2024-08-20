https://ria.ru/20240820/mediki-1967221145.html
В Курской области военные медики попали в засаду ДРГ
В Курской области военные медики попали в засаду ДРГ - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области военные медики попали в засаду ДРГ
Военные медики, эвакуировавшие раненых, попали в засаду диверсионно-разведывательной группы противника, вступили в бой и спасли товарищей, рассказал журналистам РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:24
2024-08-20T05:24
2024-08-20T10:22
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КУРСК, 20 авг - РИА Новости. Военные медики, эвакуировавшие раненых, попали в засаду диверсионно-разведывательной группы противника, вступили в бой и спасли товарищей, рассказал журналистам выполняющий задачи на курском направлении военный врач с позывным "Фрегат". "На курском направлении также встречаются ситуации, когда наша эвакогруппа попадала в засаду. Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ. Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными", — рассказал "Фрегат". По словам военных медиков, характер ранений, которые получают люди на Курском направлении, отличаются от тех, с которым они сталкивались на других участках фронта. "На данном (Курском — прим. ред.) направлении мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений - это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа", — добавил "Фрегат". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/vrachi-1967220937.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области военные медики попали в засаду ДРГ
Военный врач: медики в Курской области вступили в бой с ДРГ и спасли раненых
КУРСК, 20 авг - РИА Новости. Военные медики, эвакуировавшие раненых, попали в засаду диверсионно-разведывательной группы противника, вступили в бой и спасли товарищей, рассказал журналистам выполняющий задачи на курском направлении военный врач с позывным "Фрегат".
"На курском направлении также встречаются ситуации, когда наша эвакогруппа попадала в засаду. Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ. Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными", — рассказал "Фрегат".
По словам военных медиков, характер ранений, которые получают люди на Курском направлении, отличаются от тех, с которым они сталкивались на других участках фронта.
"На данном (Курском — прим. ред.) направлении мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений - это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа", — добавил "Фрегат".
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.