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Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
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09:19 20.08.2024 (обновлено: 09:25 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mask-1967238715.html
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа
Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х кандидату в президенты США Дональду Трампу, готовому предложить тому место в кабинете президента или... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:19
2024-08-20T09:25
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
илон маск
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х кандидату в президенты США Дональду Трампу, готовому предложить тому место в кабинете президента или позицию консультанта в случае победы на выборах."Готов служить", — написал он.Экс-президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Reuters, в котором заявил, что в случае своей победы на выборах он хотел бы предложить американскому предпринимателю Илону маску должность советника или члена кабинета министров. Трамп высоко отозвался о Маске, назвав его "очень умны парнем", и добавил, что был бы рад получить согласие миллиардера на свое предложение.На прошлой неделе американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240814/mask-1966180562.html
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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа

Маск заявил, что готов работать в кабинете Трампа, если тот выиграет выборы

© Фото : Elon Musk/XИлон Маск заявил, что "готов служить", отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Elon Musk/X
Илон Маск заявил, что "готов служить", отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х кандидату в президенты США Дональду Трампу, готовому предложить тому место в кабинете президента или позицию консультанта в случае победы на выборах.
"Готов служить", — написал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
14 августа, 15:48
Экс-президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Reuters, в котором заявил, что в случае своей победы на выборах он хотел бы предложить американскому предпринимателю Илону маску должность советника или члена кабинета министров. Трамп высоко отозвался о Маске, назвав его "очень умны парнем", и добавил, что был бы рад получить согласие миллиардера на свое предложение.
На прошлой неделе американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску
12 августа, 02:18
 
В миреСШАЧикагоДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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