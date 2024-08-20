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Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа

Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа - РИА Новости, 20.08.2024

Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа

Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х кандидату в президенты США Дональду Трампу, готовому предложить тому место в кабинете президента или... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:19

2024-08-20T09:19

2024-08-20T09:25

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х кандидату в президенты США Дональду Трампу, готовому предложить тому место в кабинете президента или позицию консультанта в случае победы на выборах."Готов служить", — написал он.Экс-президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Reuters, в котором заявил, что в случае своей победы на выборах он хотел бы предложить американскому предпринимателю Илону маску должность советника или члена кабинета министров. Трамп высоко отозвался о Маске, назвав его "очень умны парнем", и добавил, что был бы рад получить согласие миллиардера на свое предложение.На прошлой неделе американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024