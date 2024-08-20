https://ria.ru/20240820/manturov-1967235814.html

Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область

Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 20.08.2024

Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в рамках которой посетил предприятия обрабатывающей промышленности... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:01

2024-08-20T09:01

2024-08-20T10:01

экономика

запорожская область

россия

санкт-петербург

денис мантуров

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в рамках которой посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона, сообщается на сайте кабмина. "Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона. Первого вице-премьера сопровождала председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт", - говорится в сообщении. Указывается, что в ходе поездки Мантуров ознакомился с площадкой завода турбокомпрессоров "Турбоком", где выпускаются и ремонтируются агрегаты для сельхозтехники и спецтехники. У предприятия есть производственная база, включающая литейное, инструментальное, механическое и другие вспомогательные производства. Завод работает в производственной кооперации с предприятиями Запорожской области и других регионов и поставляет свою продукцию потребителям из Центрального и Поволжского федеральных округов, отмечается в сообщении. Еще одним предприятием, которое посетил первый вице-премьер, стал завод "Гидросила". На нем разрабатывается и производится силовая гидравлика для коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. В кабмине уточнили, что завод поставляет свою продукцию предприятиям транспортного специального и сельскохозяйственного машиностроения из Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов РФ. В ходе рабочей поездки Мантуров обсудил с руководством региона актуальные для предприятий вопросы и поручил проработать план их дальнейшего развития с точки зрения увеличения объемов промышленного производства и обновления станочного парка этих площадок, добавляется в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20240724/regiony-1961753869.html

https://ria.ru/20240810/marganets-1965345430.html

запорожская область

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, запорожская область, россия, санкт-петербург, денис мантуров