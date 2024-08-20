https://ria.ru/20240820/manturov-1967235814.html
Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в рамках которой посетил предприятия обрабатывающей промышленности... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:01
2024-08-20T09:01
2024-08-20T10:01
экономика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в рамках которой посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона, сообщается на сайте кабмина. "Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона. Первого вице-премьера сопровождала председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт", - говорится в сообщении. Указывается, что в ходе поездки Мантуров ознакомился с площадкой завода турбокомпрессоров "Турбоком", где выпускаются и ремонтируются агрегаты для сельхозтехники и спецтехники. У предприятия есть производственная база, включающая литейное, инструментальное, механическое и другие вспомогательные производства. Завод работает в производственной кооперации с предприятиями Запорожской области и других регионов и поставляет свою продукцию потребителям из Центрального и Поволжского федеральных округов, отмечается в сообщении. Еще одним предприятием, которое посетил первый вице-премьер, стал завод "Гидросила". На нем разрабатывается и производится силовая гидравлика для коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. В кабмине уточнили, что завод поставляет свою продукцию предприятиям транспортного специального и сельскохозяйственного машиностроения из Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов РФ. В ходе рабочей поездки Мантуров обсудил с руководством региона актуальные для предприятий вопросы и поручил проработать план их дальнейшего развития с точки зрения увеличения объемов промышленного производства и обновления станочного парка этих площадок, добавляется в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20240724/regiony-1961753869.html
https://ria.ru/20240810/marganets-1965345430.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, запорожская область, россия, санкт-петербург, денис мантуров
Экономика, Запорожская область, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Мантуров посетил предприятия обрабатывающей промышленности в Запорожской области
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, в рамках которой посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона, сообщается на сайте
кабмина.
"Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона. Первого вице-премьера сопровождала председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт", - говорится в сообщении.
Указывается, что в ходе поездки Мантуров ознакомился с площадкой завода турбокомпрессоров "Турбоком", где выпускаются и ремонтируются агрегаты для сельхозтехники и спецтехники. У предприятия есть производственная база, включающая литейное, инструментальное, механическое и другие вспомогательные производства. Завод работает в производственной кооперации с предприятиями Запорожской области и других регионов и поставляет свою продукцию потребителям из Центрального и Поволжского федеральных округов, отмечается в сообщении.
Еще одним предприятием, которое посетил первый вице-премьер, стал завод "Гидросила". На нем разрабатывается и производится силовая гидравлика для коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. В кабмине уточнили, что завод поставляет свою продукцию предприятиям транспортного специального и сельскохозяйственного машиностроения из Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов РФ.
В ходе рабочей поездки Мантуров обсудил с руководством региона актуальные для предприятий вопросы и поручил проработать план их дальнейшего развития с точки зрения увеличения объемов промышленного производства и обновления станочного парка этих площадок, добавляется в сообщении кабмина.