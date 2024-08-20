https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html
"Агент Mail.ru" завершил работу
"Агент Mail.ru" завершил работу - РИА Новости, 20.08.2024
"Агент Mail.ru" завершил работу
Сервис "Агент Mail.ru" завершил свою работу, пользователям предлагают перейти в "VK Мессенджер" и VK WorkSpace, говорится в сообщении на его сайте. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:12
2024-08-20T14:12
2024-08-20T14:12
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сервис "Агент Mail.ru" завершил свою работу, пользователям предлагают перейти в "VK Мессенджер" и VK WorkSpace, говорится в сообщении на его сайте. "Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджер", а с коллегами — в VK WorkSpace. Сервис "Агент Mail.ru" завершил работу", - сказано на сайте. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе VK, компания планирует сфокусироваться "на развитии "VK Мессенджера" и решениях для корпоративных пользователей на базе платформы "VK WorkSpace". Программа для мгновенного обмена "Агент Mail.ru" был запущен в 2003 году компанией Mail.ru (сегодня - VK). Сервис поддерживал звонки, видеозвонки, смс, а также присылал уведомления о новых письмах, которые пришли на серверы Mail.ru. Ранее ещё один мессенджер, принадлежавший VK, ICQ - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу - 26 июня.
https://ria.ru/20240626/icq-1955518320.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
"Агент Mail.ru" завершил работу
Сервис "Агент Mail.ru" завершил работу и предложил перейти в "VK Мессенджер"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Сервис "Агент Mail.ru" завершил свою работу, пользователям предлагают перейти в "VK Мессенджер" и VK WorkSpace, говорится в сообщении
на его сайте.
"Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджер", а с коллегами — в VK WorkSpace. Сервис "Агент Mail.ru" завершил работу", - сказано на сайте.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе VK, компания планирует сфокусироваться "на развитии "VK Мессенджера" и решениях для корпоративных пользователей на базе платформы "VK WorkSpace".
Программа для мгновенного обмена "Агент Mail.ru" был запущен в 2003 году компанией Mail.ru (сегодня - VK). Сервис поддерживал звонки, видеозвонки, смс, а также присылал уведомления о новых письмах, которые пришли на серверы Mail.ru.
Ранее ещё один мессенджер, принадлежавший VK, ICQ - легендарная "аська", один из самых популярных в России
в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу - 26 июня.