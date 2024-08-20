https://ria.ru/20240820/maduro-1967220746.html

Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени

Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени - РИА Новости, 20.08.2024

Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени

Поражение Украины - это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:18

2024-08-20T05:18

2024-08-20T05:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

николас мадуро

владимир путин

курская аэс

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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КАРАКАС, 20 авг - РИА Новости. Поражение Украины - это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Это вопрос времени, когда Украина будет разгромлена. Это вопрос времени, когда (президент РФ Владимир - ред.) Путин и Россия добьются целей по денацификации Украины. Они это сделают", - сказал президент в эфире программы "С Мадуро+". По мнению Мадуро, Украина уже "выглядит проигравшей в агрессивной войне против России". Президент Венесуэлы также полагает, что на США и Европе лежит ответственность по сдерживанию Украины от планов, затрагивающих АЭС. "США и Европа должны остановить террористические планы (Владимира - ред.) Зеленского в отношении АЭС и гарантировать политический диалог, гарантировать , что Украина сдастся и прекратится нацизм на Украине", - сказал Мадуро. Ранее представитель российского силового ведомства сообщал РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Как отмечало Минобороны РФ, целью провокации, связанной с нанесением удара по Курской АЭС, является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Ведомство также сообщало, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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россия, украина, николас мадуро, владимир путин, курская аэс, вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, венесуэла