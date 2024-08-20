https://ria.ru/20240820/lipetsk-1967313720.html

Производство металлической опалубки запустили в Липецке

Производство металлической опалубки запустили в Липецке - РИА Новости, 20.08.2024

Производство металлической опалубки запустили в Липецке

В Липецкой области приступили к производству металлической опалубки, новое российской предприятие пришло на смену иностранному и планирует в течение ближайших... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:04

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

производство

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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству металлической опалубки, новое российской предприятие пришло на смену иностранному и планирует в течение ближайших лет расширить выпуск минимум вдвое, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что предприятие "Реформа" - резидент особой экономической зоны "Липецк", которое специализируется на выпуске металлической опалубки (основного элемента современного строительства). Пока предприятие работает в одну смену, к середине 2025 года планируется создать почти 200 рабочих смен и перейти на четырехсменный график. "Нужны будут кадры – над этим будем совместно работать. Компания готова брать студентов на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством и в целом сотрудничать с нашими учебными заведениями", – прокомментировал Артамонов. В компании сообщили, что все процессы на заводе полностью локализованы, составляющие для продукции - российские. В течение ближайших двух лет на предприятии планируют увеличить номенклатурную линейку, что позволит поставлять качественную и технологичную продукцию на местные рынки, а также отправлять на экспорт.

https://ria.ru/20240730/test-ploschadka-1962965070.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк", производство