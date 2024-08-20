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Производство металлической опалубки запустили в Липецке - РИА Новости, 20.08.2024
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Липецкая область
 
14:04 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/lipetsk-1967313720.html
Производство металлической опалубки запустили в Липецке
Производство металлической опалубки запустили в Липецке - РИА Новости, 20.08.2024
Производство металлической опалубки запустили в Липецке
В Липецкой области приступили к производству металлической опалубки, новое российской предприятие пришло на смену иностранному и планирует в течение ближайших... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:04
2024-08-20T14:04
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
производство
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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству металлической опалубки, новое российской предприятие пришло на смену иностранному и планирует в течение ближайших лет расширить выпуск минимум вдвое, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что предприятие "Реформа" - резидент особой экономической зоны "Липецк", которое специализируется на выпуске металлической опалубки (основного элемента современного строительства). Пока предприятие работает в одну смену, к середине 2025 года планируется создать почти 200 рабочих смен и перейти на четырехсменный график. "Нужны будут кадры – над этим будем совместно работать. Компания готова брать студентов на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством и в целом сотрудничать с нашими учебными заведениями", – прокомментировал Артамонов. В компании сообщили, что все процессы на заводе полностью локализованы, составляющие для продукции - российские. В течение ближайших двух лет на предприятии планируют увеличить номенклатурную линейку, что позволит поставлять качественную и технологичную продукцию на местные рынки, а также отправлять на экспорт.
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игорь артамонов, "липецк", производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Производство

Производство металлической опалубки запустили в Липецке

© Фото : Пресс-служба ОЭЗ "Липецк"Производство металлической опалубки запустили в Липецке
Производство металлической опалубки запустили в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Пресс-служба ОЭЗ "Липецк"
Производство металлической опалубки запустили в Липецке
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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству металлической опалубки, новое российской предприятие пришло на смену иностранному и планирует в течение ближайших лет расширить выпуск минимум вдвое, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что предприятие "Реформа" - резидент особой экономической зоны "Липецк", которое специализируется на выпуске металлической опалубки (основного элемента современного строительства). Пока предприятие работает в одну смену, к середине 2025 года планируется создать почти 200 рабочих смен и перейти на четырехсменный график.
"Нужны будут кадры – над этим будем совместно работать. Компания готова брать студентов на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством и в целом сотрудничать с нашими учебными заведениями", – прокомментировал Артамонов.
В компании сообщили, что все процессы на заводе полностью локализованы, составляющие для продукции - российские. В течение ближайших двух лет на предприятии планируют увеличить номенклатурную линейку, что позволит поставлять качественную и технологичную продукцию на местные рынки, а также отправлять на экспорт.
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Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"Производство
 
 
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