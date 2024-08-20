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Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
16:02 20.08.2024 (обновлено: 16:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355870.html
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале заявил, что... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:02
2024-08-20T16:11
религия
владимир легойда
ситуация вокруг упц
киев
украинская православная церковь
московский патриархат
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале заявил, что украинские власти совершают расправу над канонической Украинской православной церковью (УПЦ) за ее отказ присоединиться к организации раскольников."Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов", – написал Легойда.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html
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владимир легойда, ситуация вокруг упц, киев, украинская православная церковь, московский патриархат, верховная рада украины, украина
Религия, Владимир Легойда, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Верховная Рада Украины, Украина
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ

Легойда: над УПЦ совершается расправа за отказ присоединиться к раскольникам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале заявил, что украинские власти совершают расправу над канонической Украинской православной церковью (УПЦ) за ее отказ присоединиться к организации раскольников.
«
"Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов", – написал Легойда.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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РелигияВладимир ЛегойдаСитуация вокруг УПЦКиевУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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