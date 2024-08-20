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Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале заявил, что... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:02
2024-08-20T16:02
2024-08-20T16:11
религия
владимир легойда
ситуация вокруг упц
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украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале заявил, что украинские власти совершают расправу над канонической Украинской православной церковью (УПЦ) за ее отказ присоединиться к организации раскольников."Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов", – написал Легойда.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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Легойда обвинил Киев в расправе над канонической УПЦ
Легойда: над УПЦ совершается расправа за отказ присоединиться к раскольникам