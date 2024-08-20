https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов

Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024

Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов

Российские подразделения остановили ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:30

2024-08-20T12:30

2024-08-20T14:19

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

апты алаудинов

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."С момента, как наши подразделения зашли сюда (в Курскую область. — Прим. ред.). <...> Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен", — сказал генерал-майор.Он добавил, что удалось также уничтожить основные ресурсы неприятеля для передвижения и передовые эшелоны."Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него ни было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся", — сказал Алаудинов.Генерал-майор подчеркнул, что российские подразделения контролируют логистические маршруты ВСУ.Кроме того, Алаудинов сообщил, каковы были первоначальные планы украинского командования в Курской области."По их планам должно было получиться так, чтобы мы не смогли их остановить и они максимально расширились и взяли территории — для того, чтобы начать вести переговоры, чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения", — сообщил генерал.Он добавил, что операцией ВСУ в Курской области руководил непосредственно штаб НАТО, а также США и Великобритания.Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Украины, "он в принципе захлебнулся", заключил Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, россия