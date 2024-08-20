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Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
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12:30 20.08.2024 (обновлено: 14:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
Российские подразделения остановили ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:30
2024-08-20T14:19
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
апты алаудинов
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."С момента, как наши подразделения зашли сюда (в Курскую область. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен", — сказал генерал-майор.Он добавил, что удалось также уничтожить основные ресурсы неприятеля для передвижения и передовые эшелоны."Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него ни было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся", — сказал Алаудинов.Генерал-майор подчеркнул, что российские подразделения контролируют логистические маршруты ВСУ.Кроме того, Алаудинов сообщил, каковы были первоначальные планы украинского командования в Курской области.&quot;По их планам должно было получиться так, чтобы мы не смогли их остановить и они максимально расширились и взяли территории — для того, чтобы начать вести переговоры, чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения&quot;, — сообщил генерал.Он добавил, что операцией ВСУ в Курской области руководил непосредственно штаб НАТО, а также США и Великобритания.Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Украины, "он в принципе захлебнулся", заключил Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ в Курской области остановлены, их основные ресурсы уничтожены

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"С момента, как наши подразделения зашли сюда (в Курскую область. — Прим. ред.). <...> Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен", — сказал генерал-майор.
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Он добавил, что удалось также уничтожить основные ресурсы неприятеля для передвижения и передовые эшелоны.
«
"Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него ни было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся", — сказал Алаудинов.
Генерал-майор подчеркнул, что российские подразделения контролируют логистические маршруты ВСУ.
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Кроме того, Алаудинов сообщил, каковы были первоначальные планы украинского командования в Курской области.
«

"По их планам должно было получиться так, чтобы мы не смогли их остановить и они максимально расширились и взяли территории — для того, чтобы начать вести переговоры, чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения", — сообщил генерал.

Он добавил, что операцией ВСУ в Курской области руководил непосредственно штаб НАТО, а также США и Великобритания.
Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Украины, "он в принципе захлебнулся", заключил Алаудинов.
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАпты АлаудиновРоссия
 
 
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