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"Под огнем": Киев предупредили о фатальном решении в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:19 20.08.2024 (обновлено: 02:21 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kursk-1967210600.html
"Под огнем": Киев предупредили о фатальном решении в Курской области
"Под огнем": Киев предупредили о фатальном решении в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
"Под огнем": Киев предупредили о фатальном решении в Курской области
Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями из-за непредусмотренных проблем логистики и путей отхода, пишет журналист... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:19
2024-08-20T02:21
специальная военная операция на украине
курская область
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями из-за непредусмотренных проблем логистики и путей отхода, пишет журналист Times Майкл Эванс."Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?" — задался вопросом автор.В статье отмечается, что Россия до сих пор продолжает успешное продвижение на стратегически важном Покровском направлении, несмотря на наступление ВСУ в приграничье. При этом украинскому командованию будет крайне сложно перебросить подразделения из Курской области на угрожаемые участки фронта.&quot;Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева&quot;, — предупредил Эванс.Нападение на Курскую областьПодразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
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курская область, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
"Под огнем": Киев предупредили о фатальном решении в Курской области

Times: Киеву будет тяжело отступать из Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями из-за непредусмотренных проблем логистики и путей отхода, пишет журналист Times Майкл Эванс.
"Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?" — задался вопросом автор.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
Вчера, 22:36
В статье отмечается, что Россия до сих пор продолжает успешное продвижение на стратегически важном Покровском направлении, несмотря на наступление ВСУ в приграничье. При этом украинскому командованию будет крайне сложно перебросить подразделения из Курской области на угрожаемые участки фронта.
«

"Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева", — предупредил Эванс.

Нападение на Курскую область

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Работа расчета самоходного миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Вчера, 03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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