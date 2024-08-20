https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html

Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года

Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года - РИА Новости, 20.08.2024

Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года

Власти Краснодарского края до конца 2024 года планируют построить 16 школ в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:41

2024-08-20T13:41

2024-08-20T13:41

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

строительство

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2024 года планируют построить 16 школ в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Нацпроекты – серьезная возможность качественно изменить жизнь в крае. Мы должны выполнить все обязательства перед жителями. В этом году на реализацию нацпроектов направили 70 миллиардов рублей. Это огромные деньги, которые мы должны трансформировать в видимый результат", – приводит пресс-служба администрации слова Кондратьева с совещания по вопросу реализации национальных проектов. Он добавил, что необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ. К новому учебному году планируется открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту "Образование". "Особенно волнует вопрос по школе в станице Тбилисской, акт ввода на которую должны были получить 1 августа, но из-за пожара скорректировали сроки", - отметил губернатор. По словам вице-губернатора Александра Нестеренко, во время пожара 31 июля сгорела кровля, пострадали потолочные плиты, канализация и водопровод школы. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240820/kuban-1967305202.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, вениамин кондратьев, строительство