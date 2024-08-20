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Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года - РИА Новости, 20.08.2024
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Краснодарский край
 
13:41 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html
Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года
Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года - РИА Новости, 20.08.2024
Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года
Власти Краснодарского края до конца 2024 года планируют построить 16 школ в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:41
2024-08-20T13:41
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
строительство
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2024 года планируют построить 16 школ в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Нацпроекты – серьезная возможность качественно изменить жизнь в крае. Мы должны выполнить все обязательства перед жителями. В этом году на реализацию нацпроектов направили 70 миллиардов рублей. Это огромные деньги, которые мы должны трансформировать в видимый результат", – приводит пресс-служба администрации слова Кондратьева с совещания по вопросу реализации национальных проектов. Он добавил, что необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ. К новому учебному году планируется открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту "Образование". "Особенно волнует вопрос по школе в станице Тбилисской, акт ввода на которую должны были получить 1 августа, но из-за пожара скорректировали сроки", - отметил губернатор. По словам вице-губернатора Александра Нестеренко, во время пожара 31 июля сгорела кровля, пострадали потолочные плиты, канализация и водопровод школы. Работы планируется завершить до конца 2024 года.
https://ria.ru/20240820/kuban-1967305202.html
https://ria.ru/20240813/genplany-1966039030.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, строительство
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Строительство

Построить 16 школ по нацпроектам планируют на Кубани до конца 2024 года

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2024 года планируют построить 16 школ в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Нацпроекты – серьезная возможность качественно изменить жизнь в крае. Мы должны выполнить все обязательства перед жителями. В этом году на реализацию нацпроектов направили 70 миллиардов рублей. Это огромные деньги, которые мы должны трансформировать в видимый результат", – приводит пресс-служба администрации слова Кондратьева с совещания по вопросу реализации национальных проектов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Он добавил, что необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ. К новому учебному году планируется открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту "Образование".
"Особенно волнует вопрос по школе в станице Тбилисской, акт ввода на которую должны были получить 1 августа, но из-за пожара скорректировали сроки", - отметил губернатор.
По словам вице-губернатора Александра Нестеренко, во время пожара 31 июля сгорела кровля, пострадали потолочные плиты, канализация и водопровод школы. Работы планируется завершить до конца 2024 года.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевСтроительство
 
 
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