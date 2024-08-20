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КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты - РИА Новости, 20.08.2024
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10:30 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kredity-1967166439.html
КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты
КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты - РИА Новости, 20.08.2024
КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты
Совет директоров Корпорации МСП принял решение о запуске новой программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:30
2024-08-20T10:30
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Совет директоров Корпорации МСП принял решение о запуске новой программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей, общий лимит составит 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КМСП.Отмечается, что предприниматели смогут получить до 30 миллионов рублей по ставке не выше ключевой, она действует один год с момента выдачи кредита. Это предусмотрено специальными условиями Программы стимулирования кредитования, которые разработаны совместно с Банком России, предоставляющим кредитным организациям льготное фондирование, и Корпорацией МСП."Все кредиты в рамках льготной программы для малых и средних предприятий приграничных регионов будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Льготная программа предусматривает предоставление кредитов на сумму до 30 миллионов рублей предпринимателям Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям. Бизнес может получить кредиты как на оборотные, так и инвестиционные цели в пяти банках-партнерах. В банки уже можно подавать заявки, выдачи начнутся в сентябре", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.После введения режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях, Корпорация МСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям этих трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Корпорации МСП поддержать малый и средний бизнес приграничных регионов. В начале года был выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств, предоставляемых малому и среднему бизнесу с 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В приграничных регионах "зонтичные" поручительства предусматривают повышенное покрытие риска (уровень потерь — 6%). В их реализации на территории приграничных регионов принимают участие Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и МСП Банк.
https://ria.ru/20240816/kmsp-1966421600.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия

КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : КМСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Совет директоров Корпорации МСП принял решение о запуске новой программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей, общий лимит составит 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
Отмечается, что предприниматели смогут получить до 30 миллионов рублей по ставке не выше ключевой, она действует один год с момента выдачи кредита. Это предусмотрено специальными условиями Программы стимулирования кредитования, которые разработаны совместно с Банком России, предоставляющим кредитным организациям льготное фондирование, и Корпорацией МСП.
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"Все кредиты в рамках льготной программы для малых и средних предприятий приграничных регионов будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Льготная программа предусматривает предоставление кредитов на сумму до 30 миллионов рублей предпринимателям Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям. Бизнес может получить кредиты как на оборотные, так и инвестиционные цели в пяти банках-партнерах. В банки уже можно подавать заявки, выдачи начнутся в сентябре", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
После введения режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях, Корпорация МСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям этих трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Корпорации МСП поддержать малый и средний бизнес приграничных регионов. В начале года был выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств, предоставляемых малому и среднему бизнесу с 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В приграничных регионах "зонтичные" поручительства предусматривают повышенное покрытие риска (уровень потерь — 6%). В их реализации на территории приграничных регионов принимают участие Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и МСП Банк.
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