КМСП и Банк России запустили для приграничных регионов льготные кредиты
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Совет директоров Корпорации МСП принял решение о запуске новой программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей, общий лимит составит 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
Отмечается, что предприниматели смогут получить до 30 миллионов рублей по ставке не выше ключевой, она действует один год с момента выдачи кредита. Это предусмотрено специальными условиями Программы стимулирования кредитования, которые разработаны совместно с Банком России, предоставляющим кредитным организациям льготное фондирование, и Корпорацией МСП.
"Все кредиты в рамках льготной программы для малых и средних предприятий приграничных регионов будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Льготная программа предусматривает предоставление кредитов на сумму до 30 миллионов рублей предпринимателям Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям. Бизнес может получить кредиты как на оборотные, так и инвестиционные цели в пяти банках-партнерах. В банки уже можно подавать заявки, выдачи начнутся в сентябре", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
После введения режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях, Корпорация МСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям этих трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Корпорации МСП поддержать малый и средний бизнес приграничных регионов. В начале года был выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств, предоставляемых малому и среднему бизнесу с 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В приграничных регионах "зонтичные" поручительства предусматривают повышенное покрытие риска (уровень потерь — 6%). В их реализации на территории приграничных регионов принимают участие Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и МСП Банк.