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Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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03:45 20.08.2024 (обновлено: 03:46 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/koreya-1967216581.html
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ
Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:45
2024-08-20T03:46
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 20 авг - РИА Новости. Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных. Сообщается, что солдат КНДР пересек границу в ночь с понедельника на вторник в районе уезда Косон провинции Канвондо, который расположен на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии. "Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересек демаркационную линию (MDL) и выразил намерение перебежать на юг", - заявил военный. Он пояснил, что когда этот человек пересек демаркационную линию и начал двигаться на юг, его отслеживали и наблюдали за ним, и в итоге благополучно взяли под стражу. Военные передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам, которые в настоящее время расследуют детали его перехода на Юг. Ранее, 8 августа, один северокорейский гражданин перебрался в Южную Корею, переплыв нейтральные воды в устье реки Ханган. По данным министерства объединения, в 2023 году в Южную Корею сбежало 196 северокорейцев. По данным на конец июня 2024 года, число сбежавших на Юг составляло 105 человек.
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
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южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ

Ренхап: военный КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 авг - РИА Новости. Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.
Сообщается, что солдат КНДР пересек границу в ночь с понедельника на вторник в районе уезда Косон провинции Канвондо, который расположен на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии.
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"Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересек демаркационную линию (MDL) и выразил намерение перебежать на юг", - заявил военный.
Он пояснил, что когда этот человек пересек демаркационную линию и начал двигаться на юг, его отслеживали и наблюдали за ним, и в итоге благополучно взяли под стражу.
Военные передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам, которые в настоящее время расследуют детали его перехода на Юг.
Ранее, 8 августа, один северокорейский гражданин перебрался в Южную Корею, переплыв нейтральные воды в устье реки Ханган.
По данным министерства объединения, в 2023 году в Южную Корею сбежало 196 северокорейцев. По данным на конец июня 2024 года, число сбежавших на Юг составляло 105 человек.
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