https://ria.ru/20240820/koreya-1967216581.html

Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ

Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Солдат КНДР перебежал в Южную Корею, сообщают СМИ

Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:45

2024-08-20T03:45

2024-08-20T03:46

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 20 авг - РИА Новости. Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных. Сообщается, что солдат КНДР пересек границу в ночь с понедельника на вторник в районе уезда Косон провинции Канвондо, который расположен на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии. "Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересек демаркационную линию (MDL) и выразил намерение перебежать на юг", - заявил военный. Он пояснил, что когда этот человек пересек демаркационную линию и начал двигаться на юг, его отслеживали и наблюдали за ним, и в итоге благополучно взяли под стражу. Военные передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам, которые в настоящее время расследуют детали его перехода на Юг. Ранее, 8 августа, один северокорейский гражданин перебрался в Южную Корею, переплыв нейтральные воды в устье реки Ханган. По данным министерства объединения, в 2023 году в Южную Корею сбежало 196 северокорейцев. По данным на конец июня 2024 года, число сбежавших на Юг составляло 105 человек.

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

https://ria.ru/20240815/koreya-1966307321.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)