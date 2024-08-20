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Посадивший самолет в поле пилот рассказал, что хранит початок кукурузы

Посадивший самолет в поле пилот рассказал, что хранит початок кукурузы - РИА Новости, 20.08.2024

Посадивший самолет в поле пилот рассказал, что хранит початок кукурузы

Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал РИА Новости, что хранит початок кукурузы с поля в Раменском районе, на которое он 5... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:35

2024-08-20T11:35

2024-08-20T11:35

россия

дамир юсупов

уральские авиалинии

ян (регенсбург)

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал РИА Новости, что хранит початок кукурузы с поля в Раменском районе, на которое он 5 лет назад посадил самолет с отказавшим двигателем. "В исламе нет такого понятия, как оберег. Я храню кукурузу дома просто как сувенир. Иногда достаю из холодильника и вспоминаю события пятилетней давности. Слава Всевышнему, что он дал мне силы держать штурвал и спасти людей", - сказал Юсупов. Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.

https://ria.ru/20240202/chkalov-1924875271.html

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россия, дамир юсупов, уральские авиалинии, ян (регенсбург)