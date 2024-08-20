https://ria.ru/20240820/koktebel-1967367032.html
Коктебель остался без электричества из-за аварии
Коктебель остался без электричества из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
Коктебель остался без электричества из-за аварии
Ремонтные работы в поселке Коктебеле, который остался без электроэнергии из-за аварии, планируют завершить в течение трех часов, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:41
2024-08-20T16:41
2024-08-20T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ремонтные работы в поселке Коктебеле, который остался без электроэнергии из-за аварии, планируют завершить в течение трех часов, сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго" в Telegram-канале. "Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: поселок городского типа Коктебель. Городской округ: Феодосия. Идут ремонтные работы", - говорится в сообщении компании. По данным пресс-службы, планируемое время восстановления электроснабжения три часа.
https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html
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происшествия, коктебель, феодосия, крымэнерго, россия, республика крым
Происшествия, Коктебель, Феодосия, Крымэнерго, Россия, Республика Крым
Коктебель остался без электричества из-за аварии
В Коктебеле планируют восстановить электричество в течение трех часов