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Коктебель остался без электричества из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
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16:41 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/koktebel-1967367032.html
Коктебель остался без электричества из-за аварии
Коктебель остался без электричества из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
Коктебель остался без электричества из-за аварии
Ремонтные работы в поселке Коктебеле, который остался без электроэнергии из-за аварии, планируют завершить в течение трех часов, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:41
2024-08-20T16:41
происшествия
коктебель
феодосия
крымэнерго
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ремонтные работы в поселке Коктебеле, который остался без электроэнергии из-за аварии, планируют завершить в течение трех часов, сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго" в Telegram-канале. "Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: поселок городского типа Коктебель. Городской округ: Феодосия. Идут ремонтные работы", - говорится в сообщении компании. По данным пресс-службы, планируемое время восстановления электроснабжения три часа.
https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html
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происшествия, коктебель, феодосия, крымэнерго, россия, республика крым
Происшествия, Коктебель, Феодосия, Крымэнерго, Россия, Республика Крым
Коктебель остался без электричества из-за аварии

В Коктебеле планируют восстановить электричество в течение трех часов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ремонтные работы в поселке Коктебеле, который остался без электроэнергии из-за аварии, планируют завершить в течение трех часов, сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго" в Telegram-канале.
"Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: поселок городского типа Коктебель. Городской округ: Феодосия. Идут ремонтные работы", - говорится в сообщении компании.
По данным пресс-службы, планируемое время восстановления электроснабжения три часа.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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ПроисшествияКоктебельФеодосияКрымэнергоРоссияРеспублика Крым
 
 
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