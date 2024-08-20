https://ria.ru/20240820/klimat-1967216935.html

"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить

"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить - РИА Новости, 20.08.2024

"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить

Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:59

2024-08-20T03:59

2024-08-20T04:40

ближний восток

африка

в мире

земля

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy. Авторы отметили, что во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами погоды стали более 1300 человек."Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир", — указывается в статье.По словам аналитиков, непрекращающаяся жара приносит с собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, а также смертельное обезвоживание и болезни.Как считают Кук и Бури, единственной возможностью населению Ближнего Востока к придется массово мигрировать в регионы с более комфортными условиями для проживания."Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа", — предупредили авторы.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html

https://ria.ru/20240817/antarktida-1966721304.html

https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html

ближний восток

африка

земля

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ближний восток, африка, в мире, земля