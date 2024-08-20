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"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить - РИА Новости, 20.08.2024
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03:59 20.08.2024 (обновлено: 04:40 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/klimat-1967216935.html
"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить
"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить - РИА Новости, 20.08.2024
"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить
Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:59
2024-08-20T04:40
ближний восток
африка
в мире
земля
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy. Авторы отметили, что во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами погоды стали более 1300 человек.&quot;Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир&quot;, — указывается в статье.По словам аналитиков, непрекращающаяся жара приносит с собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, а также смертельное обезвоживание и болезни.Как считают Кук и Бури, единственной возможностью населению Ближнего Востока к придется массово мигрировать в регионы с более комфортными условиями для проживания."Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа", — предупредили авторы.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html
https://ria.ru/20240817/antarktida-1966721304.html
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
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ближний восток, африка, в мире, земля
Ближний Восток, Африка, В мире, Земля
"Ощутит весь мир": в США назвали регион, где станет невозможно жить

FP: Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни

© Фото : Unsplash / Tanja CotoagaПустыня Руб-эль-Хали
Пустыня Руб-эль-Хали - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Unsplash / Tanja Cotoaga
Пустыня Руб-эль-Хали. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy.
Авторы отметили, что во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами погоды стали более 1300 человек.
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«

"Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир", — указывается в статье.

По словам аналитиков, непрекращающаяся жара приносит с собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, а также смертельное обезвоживание и болезни.
Как считают Кук и Бури, единственной возможностью населению Ближнего Востока к придется массово мигрировать в регионы с более комфортными условиями для проживания.
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"Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа", — предупредили авторы.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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