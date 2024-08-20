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Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян - РИА Новости, 20.08.2024
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13:59 20.08.2024 (обновлено: 18:52 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kitay-1967311651.html
Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян
Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян - РИА Новости, 20.08.2024
Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян
Отношения Пекина и Москвы становятся прочнее, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:59
2024-08-20T18:52
пекин
москва
китай
ли цян
андрей руденко
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы становятся прочнее, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", - сказал он по прибытии в российскую столицу.Политик отметил, что Москва и Пекин смогли наработать солидный багаж построения двусторонних отношений, добавив, что стороны укрепляют политическое взаимодоверие, а отношения приобретают "новую жизненную силу и энергию"."Уверен, что при наших общих усилиях китайско-российские отношения стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия в новую эпоху ждёт блестящее будущее", - сказал премьер Китая.В преддверии 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений двух стран, который отмечается в этом году, он заявил, что связи Китая и России стали "эталоном международных отношений нового типа и отношений между крупными соседними государствами".Самолет Ли Цяна сел в столичном аэропорту Внуково-2 во вторник, китайского политика встретил замглавы МИД России Андрей Руденко, почетный караул и оркестр, исполнивший гимны двух стран. Позже у Ли Цяна в рамках визита в РФ 20-22 августа пройдут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
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пекин, москва, китай, ли цян, андрей руденко, михаил мишустин, в мире
Пекин, Москва, Китай, Ли Цян, Андрей Руденко, Михаил Мишустин, В мире
Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: отношения Москвы и Пекина становятся прочнее

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2". 20 августа 2024
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2. 20 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2". 20 августа 2024
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы становятся прочнее, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", - сказал он по прибытии в российскую столицу.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
Вчера, 02:54
Политик отметил, что Москва и Пекин смогли наработать солидный багаж построения двусторонних отношений, добавив, что стороны укрепляют политическое взаимодоверие, а отношения приобретают "новую жизненную силу и энергию".
"Уверен, что при наших общих усилиях китайско-российские отношения стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия в новую эпоху ждёт блестящее будущее", - сказал премьер Китая.
В преддверии 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений двух стран, который отмечается в этом году, он заявил, что связи Китая и России стали "эталоном международных отношений нового типа и отношений между крупными соседними государствами".
Самолет Ли Цяна сел в столичном аэропорту Внуково-2 во вторник, китайского политика встретил замглавы МИД России Андрей Руденко, почетный караул и оркестр, исполнивший гимны двух стран. Позже у Ли Цяна в рамках визита в РФ 20-22 августа пройдут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с Владимиром Путиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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