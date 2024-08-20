https://ria.ru/20240820/kitay-1967311651.html

Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян

Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян - РИА Новости, 20.08.2024

Отношения Москвы и Пекина становятся прочнее, заявил Ли Цян

Отношения Пекина и Москвы становятся прочнее, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:59

2024-08-20T13:59

2024-08-20T18:52

пекин

москва

китай

ли цян

андрей руденко

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы становятся прочнее, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", - сказал он по прибытии в российскую столицу.Политик отметил, что Москва и Пекин смогли наработать солидный багаж построения двусторонних отношений, добавив, что стороны укрепляют политическое взаимодоверие, а отношения приобретают "новую жизненную силу и энергию"."Уверен, что при наших общих усилиях китайско-российские отношения стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия в новую эпоху ждёт блестящее будущее", - сказал премьер Китая.В преддверии 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений двух стран, который отмечается в этом году, он заявил, что связи Китая и России стали "эталоном международных отношений нового типа и отношений между крупными соседними государствами".Самолет Ли Цяна сел в столичном аэропорту Внуково-2 во вторник, китайского политика встретил замглавы МИД России Андрей Руденко, почетный караул и оркестр, исполнивший гимны двух стран. Позже у Ли Цяна в рамках визита в РФ 20-22 августа пройдут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

https://ria.ru/20240819/mishustin-1967017695.html

пекин

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пекин, москва, китай, ли цян, андрей руденко, михаил мишустин, в мире