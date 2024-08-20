https://ria.ru/20240820/kishinev-1967107598.html

Ясско-Кишиневская наступательная операция

Ясско-Кишиневская наступательная операция - РИА Новости, 20.08.2024

Ясско-Кишиневская наступательная операция

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года и развивалась... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:00

2024-08-20T09:00

2024-08-20T09:06

инфографика

красная армия

великая отечественная война (1941-1945)

кишинев

ссср

германия

вермахт

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Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года и развивалась стремительно. Историки вспоминают о практически безупречной подготовке к наступлению. Вместо того, чтобы пойти самым коротким путем, было принято решение нанести удар с флангов. Группировка армий "Южная Украина" попала в окружение и шансов на спасение не имела. При проведении операции использовали двойной огневой вал. Огонь был настолько мощным, что немецкие укрепления были практически разрушены. Основные этапы наступления и итоги — в инфографике Ria.ru.

кишинев

ссср

германия

молдавия

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красная армия, великая отечественная война (1941-1945), кишинев, инфографика, ссср, германия, вермахт, молдавия