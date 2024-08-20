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Ясско-Кишиневская наступательная операция - РИА Новости, 20.08.2024
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09:00 20.08.2024 (обновлено: 09:06 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kishinev-1967107598.html
Ясско-Кишиневская наступательная операция
Ясско-Кишиневская наступательная операция - РИА Новости, 20.08.2024
Ясско-Кишиневская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года и развивалась... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:00
2024-08-20T09:06
инфографика
красная армия
великая отечественная война (1941-1945)
кишинев
ссср
германия
вермахт
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Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года и развивалась стремительно. Историки вспоминают о практически безупречной подготовке к наступлению. Вместо того, чтобы пойти самым коротким путем, было принято решение нанести удар с флангов. Группировка армий "Южная Украина" попала в окружение и шансов на спасение не имела. При проведении операции использовали двойной огневой вал. Огонь был настолько мощным, что немецкие укрепления были практически разрушены. Основные этапы наступления и итоги — в инфографике Ria.ru.
кишинев
ссср
германия
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красная армия, великая отечественная война (1941-1945), кишинев, инфографика, ссср, германия, вермахт, молдавия
Инфографика, Красная армия, Великая Отечественная война (1941-1945), Кишинев, СССР, Германия, Вермахт, Молдавия
Инфографика

Ясско-Кишиневская наступательная операция

Читать ria.ru в
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года и развивалась стремительно. Историки вспоминают о практически безупречной подготовке к наступлению. Вместо того, чтобы пойти самым коротким путем, было принято решение нанести удар с флангов. Группировка армий "Южная Украина" попала в окружение и шансов на спасение не имела. При проведении операции использовали двойной огневой вал. Огонь был настолько мощным, что немецкие укрепления были практически разрушены. Основные этапы наступления и итоги — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаКрасная армияВеликая Отечественная война (1941-1945)КишиневСССРГерманияВермахтМолдавия
 
 
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