https://ria.ru/20240820/kimakovskiy-1967322932.html

В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР

В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР

В Покровске идёт эвакуация архивов и органов власти Украины, российские военные освободили три населённых пункта по этому направлению, сообщил советник главы... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:25

2024-08-20T14:25

2024-08-20T14:49

украина

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

покровск

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Покровске идёт эвакуация архивов и органов власти Украины, российские военные освободили три населённых пункта по этому направлению, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В Покровске идёт эвакуация архивов и органов государственных, так скажем, псевдогосударственных, власти на Украине. Это говорит о чём? О том, что мы действительно там продвинулись очень здорово и освободили буквально в последний день три населённых пункта. И я думаю, что на этих направлениях мы каждый день будем слышать о приближении наших ребят вперёд. И уже Мирноград, Покровск, что называется, не за горами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, этому способствует активное продвижение российских войск на покровском направлении и давление на противника в населенном пункте Селидово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

покровск

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украина, донецкая народная республика, покровск