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В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 20.08.2024 (обновлено: 14:49 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kimakovskiy-1967322932.html
В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР
В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР
В Покровске идёт эвакуация архивов и органов власти Украины, российские военные освободили три населённых пункта по этому направлению, сообщил советник главы... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:25
2024-08-20T14:49
украина
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
покровск
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Покровске идёт эвакуация архивов и органов власти Украины, российские военные освободили три населённых пункта по этому направлению, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В Покровске идёт эвакуация архивов и органов государственных, так скажем, псевдогосударственных, власти на Украине. Это говорит о чём? О том, что мы действительно там продвинулись очень здорово и освободили буквально в последний день три населённых пункта. И я думаю, что на этих направлениях мы каждый день будем слышать о приближении наших ребят вперёд. И уже Мирноград, Покровск, что называется, не за горами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, этому способствует активное продвижение российских войск на покровском направлении и давление на противника в населенном пункте Селидово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
покровск
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украина, донецкая народная республика, покровск
Украина, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Покровск
В Покровске эвакуируют украинские органы власти, заявил советник главы ДНР

Советник главы ДНР: в Покровске эвакуируют архивы и украинские органы власти

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Покровске идёт эвакуация архивов и органов власти Украины, российские военные освободили три населённых пункта по этому направлению, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Покровске идёт эвакуация архивов и органов государственных, так скажем, псевдогосударственных, власти на Украине. Это говорит о чём? О том, что мы действительно там продвинулись очень здорово и освободили буквально в последний день три населённых пункта. И я думаю, что на этих направлениях мы каждый день будем слышать о приближении наших ребят вперёд. И уже Мирноград, Покровск, что называется, не за горами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, этому способствует активное продвижение российских войск на покровском направлении и давление на противника в населенном пункте Селидово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПокровск
 
 
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