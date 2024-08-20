https://ria.ru/20240820/kiev-1967421832.html

В Киеве рассказали, как Лукашенко одним решением ослабил ВСУ

В Киеве рассказали, как Лукашенко одним решением ослабил ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

В Киеве рассказали, как Лукашенко одним решением ослабил ВСУ

Заявления Минска о наращивании сил на южной границе заставляют ВСУ снимать и без того скудные резервы с фронта, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:20

2024-08-20T21:20

2024-08-20T23:46

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления Минска о наращивании сил на южной границе заставляют ВСУ снимать и без того скудные резервы с фронта, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Политика".На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. По словам министра обороны страны, глава государства дал указания на усиление группировки войск на границе."Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы", — пожаловался Золотарев.По его словам, положение ВСУ на Покровском и Торецком направлениях близко к катастрофе. К этому добавится необходимость перебрасывать ценные резервы на северную границу, отметил аналитик."В этой ситуации дорог каждый батальон", — констатировал он.В воскресенье Лукашенко заявил, что граница между двумя республиками "заминирована как никогда". По словам главы государства, Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия. Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить рубежи.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко, вооруженные силы украины, россия