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"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве - РИА Новости, 20.08.2024
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве
В Киеве произошел внутренний раскол между военным и гражданским руководством, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:51
2024-08-20T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
валерий герасимов
евросоюз
вооруженные силы украины
россия
курская область
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Киеве произошел внутренний раскол между военным и гражданским руководством, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине", — отметил он.По словам эксперта, украинский фронт продолжается смешаться на запад из-за продвижения российских войск. При этом киевский режим принял решение забрать оттуда самые лучшие элитные бригады и на править их на Курскую область, пояснил Доктороу."Можно допустить, что этот марш в Курск был спровоцирован их собственной внутренней динамикой, когда Сырского собирались уволить из-за катастрофического ведения боевых действий на фронте", — резюмировал политолог.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
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в мире, киев, валерий герасимов, евросоюз, вооруженные силы украины, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Герасимов, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве

Доктороу: в Киеве произошел конфликт между военным и гражданским руководством

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Киеве произошел внутренний раскол между военным и гражданским руководством, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине", — отметил он.
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По словам эксперта, украинский фронт продолжается смешаться на запад из-за продвижения российских войск. При этом киевский режим принял решение забрать оттуда самые лучшие элитные бригады и на править их на Курскую область, пояснил Доктороу.
"Можно допустить, что этот марш в Курск был спровоцирован их собственной внутренней динамикой, когда Сырского собирались уволить из-за катастрофического ведения боевых действий на фронте", — резюмировал политолог.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВалерий ГерасимовЕвросоюзВооруженные силы УкраиныРоссияКурская область
 
 
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