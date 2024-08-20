https://ria.ru/20240820/kiev-1967223683.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Сильные взрывы раздались в Киеве, когда там действовала воздушная тревога, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:20

2024-08-20T06:20

2024-08-20T11:23

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сильные взрывы раздались в Киеве, когда там действовала воздушная тревога, сообщает украинское издание "Телеграф". "В Киеве утром 20 августа сообщили о сильных взрывах", — пишет издание. Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила о работе ПВО в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область

украина

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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина