https://ria.ru/20240820/kharris-1967217880.html

Харрис прибыла на съезд Демпартии в Чикаго

Харрис прибыла на съезд Демпартии в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024

Харрис прибыла на съезд Демпартии в Чикаго

Вице-президент США Камала Харрис прибыла на площадку проведения съезда Демократической партии Юнайтед-центр в Чикаго, где позднее выступит американский лидер... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T04:11

2024-08-20T04:11

2024-08-20T04:11

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис прибыла на площадку проведения съезда Демократической партии Юнайтед-центр в Чикаго, где позднее выступит американский лидер Джо Байден, но трибуны стадиона до сих пор пустуют. Кортеж вице-президента под усиленным полицейским сопровождением приехал на стадион около 19.00 по местному времени (3.00 вторника мск). При этом на самой арене, где собрались многочисленные участники съезда Демпартии, Харрис до сих пор не появилась. Со сцены продолжают выступать члены американского конгресса, партийные функционеры и сторонники вице-президента. Как передает корреспондент РИА Новости, хотя вечерняя программа мероприятия находится уже в середине своего расписания, в зале до сих пор пустуют целые секции кресел, выделенных под рассадку гостей. Позднее на стадионе выступит Хиллари Клинтон, а также Джо Байден. Как сообщили ранее организаторы съезда Демпартии, выступления в рамках первого дня будут посвящены "разговорам о свободе". Ожидается, что Байден поднимет тему Украины и борьбы США с Россией в рамках своего выступления. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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