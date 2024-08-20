https://ria.ru/20240820/kennedi-mladshiy-1967407171.html

Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа

Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа - РИА Новости, 20.08.2024

Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:26

2024-08-20T19:26

2024-08-20T19:38

сша

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

роберт ф. кеннеди-младший

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа, заявила его партнер по предвыборной гонке Николь Шанахан.Как заявила Шанахан в интервью для подкаста Impact Theory, Кеннеди-младший рассматривает два варианта развития событий: остаться и сформировать новую партию, для чего нужно набрать не меньше 5 процентов голосов на выборах, тогда можно будет рассчитывать на финансирование."Но тогда есть риск того, что Камала Харрис и Тим Уолц победят, потому что мы оттянем избирателей от Трампа. Или мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив своим избирателям, почему мы так поступаем", - сказала Шанахан.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240815/kennedi-mladshiy-1966299364.html

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сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший