https://ria.ru/20240820/kennedi-mladshiy-1967407171.html
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:26
2024-08-20T19:26
2024-08-20T19:38
сша
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
роберт ф. кеннеди-младший
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа, заявила его партнер по предвыборной гонке Николь Шанахан.Как заявила Шанахан в интервью для подкаста Impact Theory, Кеннеди-младший рассматривает два варианта развития событий: остаться и сформировать новую партию, для чего нужно набрать не меньше 5 процентов голосов на выборах, тогда можно будет рассчитывать на финансирование."Но тогда есть риск того, что Камала Харрис и Тим Уолц победят, потому что мы оттянем избирателей от Трампа. Или мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив своим избирателям, почему мы так поступаем", - сказала Шанахан.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240815/kennedi-mladshiy-1966299364.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4b89989db011582d0acb0680d49b42f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший
США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа
Кеннеди-младший может выйти из предвыборной гонки и поддержать Трампа