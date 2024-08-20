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Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
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19:26 20.08.2024 (обновлено: 19:38 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kennedi-mladshiy-1967407171.html
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:26
2024-08-20T19:38
сша
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
роберт ф. кеннеди-младший
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа, заявила его партнер по предвыборной гонке Николь Шанахан.Как заявила Шанахан в интервью для подкаста Impact Theory, Кеннеди-младший рассматривает два варианта развития событий: остаться и сформировать новую партию, для чего нужно набрать не меньше 5 процентов голосов на выборах, тогда можно будет рассчитывать на финансирование."Но тогда есть риск того, что Камала Харрис и Тим Уолц победят, потому что мы оттянем избирателей от Трампа. Или мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив своим избирателям, почему мы так поступаем", - сказала Шанахан.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240815/kennedi-mladshiy-1966299364.html
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сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший
США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа

Кеннеди-младший может выйти из предвыборной гонки и поддержать Трампа

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа, заявила его партнер по предвыборной гонке Николь Шанахан.
Как заявила Шанахан в интервью для подкаста Impact Theory, Кеннеди-младший рассматривает два варианта развития событий: остаться и сформировать новую партию, для чего нужно набрать не меньше 5 процентов голосов на выборах, тогда можно будет рассчитывать на финансирование.
"Но тогда есть риск того, что Камала Харрис и Тим Уолц победят, потому что мы оттянем избирателей от Трампа. Или мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив своим избирателям, почему мы так поступаем", - сказала Шанахан.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий
15 августа, 04:37
 
СШАВыборы президента США — 2024Дональд ТрампРоберт Ф. Кеннеди-младший
 
 
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