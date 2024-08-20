https://ria.ru/20240820/keniya-1967308470.html
Путин сменил посла в Кении
Путин сменил посла в Кении - РИА Новости, 20.08.2024
Путин сменил посла в Кении
Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:48
2024-08-20T13:48
2024-08-20T13:48
политика
россия
найроби (город)
кения
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях в Найроби, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству", - говорится в тексте указа. Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Максимычева.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, найроби (город), кения, владимир путин
Политика, Россия, Найроби (город), Кения, Владимир Путин
Путин сменил посла в Кении
Путин назначил Всеволода Ткаченко послом в Кении вместо Дмитрия Максимычева
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях в Найроби, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству", - говорится в тексте указа.
Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Максимычева.