https://ria.ru/20240820/keniya-1967308470.html

Путин сменил посла в Кении

Путин сменил посла в Кении - РИА Новости, 20.08.2024

Путин сменил посла в Кении

Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:48

2024-08-20T13:48

2024-08-20T13:48

политика

россия

найроби (город)

кения

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях в Найроби, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству", - говорится в тексте указа. Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Максимычева.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, найроби (город), кения, владимир путин