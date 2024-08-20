Рейтинг@Mail.ru
Путин сменил посла в Кении - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/keniya-1967308470.html
Путин сменил посла в Кении
Путин сменил посла в Кении - РИА Новости, 20.08.2024
Путин сменил посла в Кении
Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:48
2024-08-20T13:48
политика
россия
найроби (город)
кения
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях в Найроби, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству", - говорится в тексте указа. Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Максимычева.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
россия
найроби (город)
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, найроби (город), кения, владимир путин
Политика, Россия, Найроби (город), Кения, Владимир Путин
Путин сменил посла в Кении

Путин назначил Всеволода Ткаченко послом в Кении вместо Дмитрия Максимычева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко послом России в Кении и по совместительству постоянным представителем при международных организациях в Найроби, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству", - говорится в тексте указа.
Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Максимычева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Африка — кадровый резерв России?
18 июля, 08:00
 
ПолитикаРоссияНайроби (город)КенияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала