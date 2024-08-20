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В Кении подозреваемый в убийстве 42 женщин сбежал из полиции, пишут СМИ
В Кении подозреваемый в убийстве 42 женщин сбежал из полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
В Кении подозреваемый в убийстве 42 женщин сбежал из полиции, пишут СМИ
Подозреваемый в убийстве более четырех десятков женщин в Кении сбежал из полицейского участка в Найроби, сообщает издание Citizen Digital. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:26
2024-08-20T11:26
2024-08-20T11:26
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве более четырех десятков женщин в Кении сбежал из полицейского участка в Найроби, сообщает издание Citizen Digital. В середине июля полиция Кении задержала подозреваемого после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, он, по словам кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет. "Коллинз Джумаиси Халуша, главный подозреваемый в убийствах по меньшей мере 42 женщин, тела которых были сброшены в районе Кваре города Эмбакаси, сбежал из полицейского участка Гигири в Найроби", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что кроме него из полиции сбежали 12 граждан Эритреи, задержанные за нелегальную иммиграцию. Ранее издание сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. В результате полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.
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в мире, кения, найроби (город), эритрея
В мире, Кения, Найроби (город), Эритрея
В Кении подозреваемый в убийстве 42 женщин сбежал из полиции, пишут СМИ
Citizen Digital: подозреваемый в убийстве 42 женщин в Кении сбежал из полиции
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве более четырех десятков женщин в Кении сбежал из полицейского участка в Найроби, сообщает издание Citizen Digital.
В середине июля полиция Кении задержала подозреваемого после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, он, по словам кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет.
«
"Коллинз Джумаиси Халуша, главный подозреваемый в убийствах по меньшей мере 42 женщин, тела которых были сброшены в районе Кваре города Эмбакаси, сбежал из полицейского участка Гигири в Найроби", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что кроме него из полиции сбежали 12 граждан Эритреи, задержанные за нелегальную иммиграцию.
Ранее издание сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. В результате полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.