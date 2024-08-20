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В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей - РИА Новости, 20.08.2024
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11:49 20.08.2024 (обновлено: 11:50 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kanada-1967271455.html
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей - РИА Новости, 20.08.2024
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей
Консервативная партия Канады использовала в своем рекламном ролике кадры с российскими истребителями вместо изображений с канадскими самолетами, сообщает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:49
2024-08-20T11:50
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Консервативная партия Канады использовала в своем рекламном ролике кадры с российскими истребителями вместо изображений с канадскими самолетами, сообщает телеканал CBC. Консерваторы опубликовали ролик с выступлением лидера партии Пьера Пуальевра в соцсети Х, но, осознав ошибку, видео удалили. "В какой-то момент в видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся "защищать наш дом и родину". Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", - говорится в сообщении на сайте CBC. При этом правящая либеральная партия Канады воспользовалась этим промахом, чтобы обвинить своих оппонентов в чрезмерно мягком отношении к РФ, сообщает телеканал. "Поразительно, но мечта Пуальевра... включает российские истребители (Су-17 и, кажется, Су-27), пролетающие над нашими прекрасными прериями в рамках "тренировочной миссии", - приводит CBC слова из релиза офиса министра обороны Канады, либерала Билла Блэра.
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в мире, канада, су-27, россия
В мире, Канада, Су-27, Россия
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей

Канадские консерваторы по ошибке выдали истребители РФ за канадские

© @CPC_HQ/XКадр видео, опубликованного на странице Консервативной партии в социальной сети
Кадр видео, опубликованного на странице Консервативной партии в социальной сети - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© @CPC_HQ/X
Кадр видео, опубликованного на странице Консервативной партии в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Консервативная партия Канады использовала в своем рекламном ролике кадры с российскими истребителями вместо изображений с канадскими самолетами, сообщает телеканал CBC.
Консерваторы опубликовали ролик с выступлением лидера партии Пьера Пуальевра в соцсети Х, но, осознав ошибку, видео удалили.
"В какой-то момент в видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся "защищать наш дом и родину". Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", - говорится в сообщении на сайте CBC.
При этом правящая либеральная партия Канады воспользовалась этим промахом, чтобы обвинить своих оппонентов в чрезмерно мягком отношении к РФ, сообщает телеканал.
"Поразительно, но мечта Пуальевра... включает российские истребители (Су-17 и, кажется, Су-27), пролетающие над нашими прекрасными прериями в рамках "тренировочной миссии", - приводит CBC слова из релиза офиса министра обороны Канады, либерала Билла Блэра.
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