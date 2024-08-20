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Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет - РИА Новости, 20.08.2024
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21:12 20.08.2024
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Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет
Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет - РИА Новости, 20.08.2024
Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ рад приезду президента России Владимира Путина, отметив, что глава государства не был в регионе с 2011... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:12
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грозный
рамзан кадыров
владимир путин
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ рад приезду президента России Владимира Путина, отметив, что глава государства не был в регионе с 2011 года, при этом он знает обо всем, что происходит в республике. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров. "Действительно, долго не приезжал, 13 лет - это очень долго для нас. Он раньше приезжал часто, был в год по два раза. Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику", - сказал Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. По словам Кадырова, президент РФ на протяжении всего этого времени "вручную управлял" развитием Чечни. "Он все знает, он великий человек. У него память хорошая. Когда он задает вопрос, касающийся республики, теряешься, путаешься, я не знаю, а он знает", - признался глава Чечни.
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Путин прибывает в Чечню
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россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, павел зарубин, политика, видео
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ рад приезду президента России Владимира Путина, отметив, что глава государства не был в регионе с 2011 года, при этом он знает обо всем, что происходит в республике.
2024-08-20T21:12
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Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет

Кадыров: Путин прибыл в Грозный впервые за 13 лет, чеченский народ рад приезду

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ рад приезду президента России Владимира Путина, отметив, что глава государства не был в регионе с 2011 года, при этом он знает обо всем, что происходит в республике.
Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров.
"Действительно, долго не приезжал, 13 лет - это очень долго для нас. Он раньше приезжал часто, был в год по два раза. Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику", - сказал Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам Кадырова, президент РФ на протяжении всего этого времени "вручную управлял" развитием Чечни.
"Он все знает, он великий человек. У него память хорошая. Когда он задает вопрос, касающийся республики, теряешься, путаешься, я не знаю, а он знает", - признался глава Чечни.
 
РоссияГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинПавел ЗарубинПолитика
 
 
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