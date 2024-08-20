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Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 20.08.2024 (обновлено: 00:55 21.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kadyrov--1967436153.html
Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО
Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО - РИА Новости, 21.08.2024
Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО
В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации, сообщил президенту России... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T23:40
2024-08-21T00:55
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
северо-кавказский федеральный округ
россия
гудермес
владимир путин
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счёт фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой."Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО", - сказал Кадыров.Кроме того, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил жителям освобожденных территорий в Донбассе гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20240820/groznyy-1967435631.html
северо-кавказский федеральный округ
россия
гудермес
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рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, россия, гудермес, владимир путин, безопасность
Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Гудермес, Владимир Путин, Безопасность
Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО

Кадыров: в Чечне есть резерв из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счёт фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.
"Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО", - сказал Кадыров.
Кроме того, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил жителям освобожденных территорий в Донбассе гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, добавил глава Чечни.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияГудермесВладимир ПутинБезопасность
 
 
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