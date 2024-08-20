https://ria.ru/20240820/kadyrov--1967436153.html

Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО

Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО - РИА Новости, 21.08.2024

Кадыров рассказал о резерве из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО

В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации, сообщил президенту России... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T23:40

2024-08-20T23:40

2024-08-21T00:55

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

северо-кавказский федеральный округ

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гудермес

владимир путин

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счёт фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой."Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО", - сказал Кадыров.Кроме того, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил жителям освобожденных территорий в Донбассе гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20240820/groznyy-1967435631.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

гудермес

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рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, россия, гудермес, владимир путин, безопасность