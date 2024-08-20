https://ria.ru/20240820/jandeks-1967269237.html
"Яндекс" выпустил колонку с LED-экраном и "Алисой", проявляющей эмоции
"Яндекс" выпустил колонку с LED-экраном и "Алисой", проявляющей эмоции - РИА Новости, 20.08.2024
"Яндекс" выпустил колонку с LED-экраном и "Алисой", проявляющей эмоции
"Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" второго поколения с LED-экраном и более мощным динамиком, кроме этого, голосовой помощник "Алиса" в колонке научился... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:49
2024-08-20T11:49
2024-08-20T11:49
общество
технологии
яндекс
алиса
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" второго поколения с LED-экраном и более мощным динамиком, кроме этого, голосовой помощник "Алиса" в колонке научился подбадривать собеседника, сочувствовать, смущаться и проявлять другие эмоции соответствующей интонацией, а также показывать их на экране, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" второго поколения. Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi-Fi-сетям. А главное, в новой колонке живет Алиса, с которой можно общаться, как с чутким собеседником. Она может подбодрить, посочувствовать или, например, подмигнуть с экрана. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза", - сказано в релизе. "Станция Лайт 2" - первая умная колонка с Алисой, которая использует технологию эмоционального синтеза", - уточняется там же. Благодаря этой технологии "Алиса" стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа, например дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. Также она научилась узнавать детский голос и проявлять эмоции не только во время беседы, но и во время других занятий - например, когда ставит ребенку музыку или читает ему сказку. Позже, как уточняется, такая технология появится и в других устройствах "Яндекса". С помощью экрана "Алиса" может также выражать эмоции - подмигивать, удивляться, улыбаться, смущаться и даже грустить. Это работает и с детьми, и со взрослыми. На экране также отображается текущее время. А если спросить "Алису" про погоду, она покажет температуру воздуха. "Новая колонка снабжена динамиком мощностью 6 ватт, который спроектировали специально для этого устройства и поместили в корпус с увеличенным акустическим объемом. Благодаря этому звучание стало мощнее, чище и насыщеннее, а басы - более выраженными. "Станция Лайт 2" доступна в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом. До конца года появятся модели в оранжевом, зелёном и тёмно-сером цвете. В комплекте с колонкой идут яркие стикеры и маски, которыми можно украсить корпус устройства", - рассказали в "Яндексе". "Станция Лайт" второго поколения может автоматически подключаться к Wi-Fi сетям, к которым ее уже подключали раньше - пользователю не нужно будет каждый раз настраивать ее заново.
https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html
https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html
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общество, технологии, яндекс, алиса
Общество, Технологии, Яндекс, Алиса
"Яндекс" выпустил колонку с LED-экраном и "Алисой", проявляющей эмоции
"Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" с LED-экраном и "Алисой", проявляющей эмоции
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" второго поколения с LED-экраном и более мощным динамиком, кроме этого, голосовой помощник "Алиса" в колонке научился подбадривать собеседника, сочувствовать, смущаться и проявлять другие эмоции соответствующей интонацией, а также показывать их на экране, рассказали в пресс-службе компании.
"Яндекс" выпустил "Станцию Лайт" второго поколения. Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi-Fi-сетям. А главное, в новой колонке живет Алиса, с которой можно общаться, как с чутким собеседником. Она может подбодрить, посочувствовать или, например, подмигнуть с экрана. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза", - сказано в релизе.
"Станция Лайт 2" - первая умная колонка с Алисой, которая использует технологию эмоционального синтеза", - уточняется там же. Благодаря этой технологии "Алиса" стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа, например дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. Также она научилась узнавать детский голос и проявлять эмоции не только во время беседы, но и во время других занятий - например, когда ставит ребенку музыку или читает ему сказку. Позже, как уточняется, такая технология появится и в других устройствах "Яндекса".
С помощью экрана "Алиса" может также выражать эмоции - подмигивать, удивляться, улыбаться, смущаться и даже грустить. Это работает и с детьми, и со взрослыми. На экране также отображается текущее время. А если спросить "Алису" про погоду, она покажет температуру воздуха.
"Новая колонка снабжена динамиком мощностью 6 ватт, который спроектировали специально для этого устройства и поместили в корпус с увеличенным акустическим объемом. Благодаря этому звучание стало мощнее, чище и насыщеннее, а басы - более выраженными. "Станция Лайт 2" доступна в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом. До конца года появятся модели в оранжевом, зелёном и тёмно-сером цвете. В комплекте с колонкой идут яркие стикеры и маски, которыми можно украсить корпус устройства", - рассказали в "Яндексе".
"Станция Лайт" второго поколения может автоматически подключаться к Wi-Fi сетям, к которым ее уже подключали раньше - пользователю не нужно будет каждый раз настраивать ее заново.